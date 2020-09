Kryetari i opozitës, Basha deklaroi prerë se ish-Kryeministri Berisha do të jetë në listën e kandidatëve për deputetë të PD. Pyetjes së gazetarit Fevziu nëse Berisha do të jetë deputeti Basha iu përgjigj vetëm me një fjalë, “Po”. Pyetjes tjetër të gazetarit se në cilin qytet do të kandidojë, Basha u përgjigj; “Ku të dojë”.