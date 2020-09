Basha, 9 sugjerime për daljen nga situata e Covid-19: Rama dilte live në Facebook, tani është zhdukur

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha thirri sot në një takim mjekë, specialistë dhe anëtarë e Taskt Forcës së ngritur pranë PD për të disktuar situatën e rëndë të pandemisë së COVID-19.

“Dilte 10 orë në ditë në televizor kur vdekjet ishin 1/10 e atyre që janë sot, ndërsa tani është zhdukur, thua se nuk jemi më në pandemic. Mjeku i familjes nuk ka protokoll mjekimi dhe as nuk është futur siç kemi rekomanduar, një pjesë integrale e kujdesit shëndetësor për tu përballur. Nëse ke Covid, ose të çon urgjenca në spital, ose rri në shtëpi dhe merr mjekim me celular.

Paketa e rimbursimit për diagnozën dhe mjekimin për të gjithë pacientët me Covid pozitiv. Nuk mund të shkojë asnjë qindarkë vëçse të trajtojë prioritetet e përballjes me pandeminë dhe ndër më kryesorët është që këta njerëz edhe pandemisë kanë qenë në gjendje të këputur ekonomike, tani të kenë rimbursimin e plotë.

Pajisjet investiguese dhe trajtuese, gjashtë muaj pasi ka nisur pandemia vazhdon mungesa në spitale. Çdo shërbim duhet të jetë i paguar nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Duhet të kemi minimalisht 2500 testime në ditë, gjë që ia kemi bërë të qartë qeverisë që në fillim.

Kemi 2 çështje të tjera, atë të hapjes së sezonit shkollor ndërkohë që po shohim infektime masive të mësuesve dhe nuk ka asgjë veç formularit qesharak. Mësuesit janë pa maska. Dezinfektantët për fëmijët që duhet ti blejnë prindërit nuk i blejnë.

E dyta është sezoni i gripit stinor që kemi kërkuar prej muajit korrik të merren masat. Dyndja në spitale do të jetë e papërballueshme dhe shkalla e menaxhimit do të jetë akoma më e papërballueshme.

Se si do të përballet sistemi shëndetësor në të gjithë vendin për personat që mendojnë se kanë Covid dhe mund të kenë grip sezonal, mendoni këtë situatë dhe nuk është fare teorike, por katastrofë nëse nuk hidhen hapa.

Hapi i parë që duhet hedhur është vaksinimi për gripin sezonal. Njerëzit po flasin për valë të dytë, nuk ka valë të dytë. Më parë dilte i pari i qeverisë live në facebook, ndërsa sot është zhdukur pa lënë gjurmë a thua se nuk ka pandemi.

Brenda javës të dalim me një propozim konkret drejtuar atyre që për fat të keq kanë celësat e qeverisjes. Tani bëhet fjalë për shëndet, për jetën dhe larg qoftë vdekjen e qytetarëve tani. Duhet të themi fjalën tonë se cfarë duhet bërë urgjentisht”, u shpreh Basha.

Pasi dëgjoi mjekët dhe referuar edhe nga raportimit e situatës në tërren, Basha tha se, pandemia ka marrë përmasa të frikshme dhe vendi rrezikon të shkoj drejt katastrofës.

Përballë kësaj situate ai paraqiti një paketë me propozime konkrete për rivendosjen nën kontroll të pandemisë që ka dalë jashtë kontrolli nga mos menaxhimi i situatës nga qeveria.

SUGJERIMET PËR DALJEN NGA SITUATA

1- Fuqizimi i mjekut të familjes dhe pajisja e tij me protokolle mjekimi për pacientët që trajtohen në shtëpi.

2- Të përgatitet paketa e rimbursueshme “diagnostikim + mjekim” për pacientët që janë Covid pozitiv.

3- Të përgatitet dhe bëhen publike protokollet e mjekimit të pacientëve të shtruar në spitale.

4- Përgatitja dhe përkujdesja nga spitalet për pacientët, duke investuar në pajisjet laboratorike, diagnostikuese dhe trajtuese.

5- Ngritja e shtëpive komunitare për pacientët ambulatorë që mund të marrin trajtimin ditor si dhe oksigjeno terapinë. Në mungesë të tyre, të ngrejnë shërbimin e kujdesit infermieror në shtëpi, ku cdo shërbim të jetë i paguar nga Ministria e Shëndetësisë.

6- Të rriten kapacitetet testuese minimumi me 5 herë, mesatarisht 2500 testime në ditë.

7- Të rritet numri i infermierëve në spitale me qëllim rritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor për pacientët e shtruar në spital.

8- Vjeshta sjell edhe sezonin e gripit stinor, që do të mbivendoset me covidin dhe do ketë problemet me diagnozën diferenciale (pra përcaktimin se cfarë ka pacienti) në sfondin e testimeve me pakicë. Kjo do të kërkojë sigurimin e vaksinës antigrip nga kompanitë prestigjoze, dhe kryerjen e saj me dëshirë nga kategoritë në rrezik (moshat e treta, fëmijët e moshës 1-18 vjec, pacientët kronikë, etj)

9- Bashkëpunimi me vendet fqinjë të BE për sigurimin e vaksinës anti-covid direkt nga kompanitë farmaceutike. Ne mund të porositim së bashku me Gjermaninë, USA ose Italinë që të sigurojmë një produkti cilësor dhe efikas në kohë.

Sipas kreut të PD, qeveria dhe institucionet dështuan në menaxhimin e situatës duke hedhur tutje gjithë sakrificën qoftë sa i përket shëndetit, qoftë edhe sa i përket ekonomisë individuale të shqiptarëve.

Basha tha se hapja e shkollave pa masa sigurie dhe pa testuar mësuesit rrezikon të jetë me pasoja në përmasat e pandemisë. Ndërsa gripi sezonal do të jetë një peshë tjetër e rëndë në shëndetin e shqiptarëve Bashanëse nuk merren masa urgjente për vaksinimin masive të popullatës.