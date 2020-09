Analisti: Opozita është në avantazh, Rama do të krijojë sa më shumë konfuzion, kërkon të spostojë frikë…

Analisti Agron Gjekmarkaj, i ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24”, duke folur për zgjedhjet, deklaroi se kryeministri Edi Rama ka minuar 5 qershorin, duke shtuar se kreut të qeverisë i intereson vetëm pushteti personal.

“Ka shumë rëndësi mbajtja e zgjedhjeve. Kryeministri ka minuar 5 qershorin. Edi Rama e ka betejë për jetë a vdekje mandatin e tretë dhe ajo që dëmtohet është demokracia. Prandaj unë nuk shoh klimë besimi për të krijuar sistem garancish. Sërish besoj se ka klimë mos-besimi, që do peshojë si gur mbi zgjedhjet e ardhshme, që do jenë besoj të diskutueshme.

Kryeministri nuk më duket i qartë nëse do të hapen listat. Rama do të krijojë sa më shumë konfuzion, që të vendosë në vështirësi opozitën. Rama po provokon opozitën. Por, opozita duhet të merret me qytetarët dhe me garancitë që iu jep shtresave shoqërore, për të pasur ekonomii dhe reflektim të thellë për të kaluarën. Rama kërkon të spostojë frikë në kampin opozitar”, tha Gjekmarkaj.

Për Gjekmarkajn, opozita në këto momente është në avantazh, për shkak se maxhoranca ka qenë 8 vite në një qeverisje plot me probleme.

“Mendoj se opozita në këto momente që flasim është në avantazh sepse janë 8 vjet që maxhoranca është në pushtet dhe janë shumë gabime të bëra në qeveri. Mendoj se opozita ka shumë për të bërë dhe këta janë muaj vendimtar. Po ashtu, opozita duhet që të vendosë në gjendje energjie, që të bashkohet me opozitën dhe të vijë në pushtet. Duhen gjetur ata personalitete që rikthejnë besimin tek elektorati gri sidomos”, u shpreh Gjekmarkaj.

Në fund, Gjekmarkaj deklaroi se dështimet kryesore në 8 vjet qeverisje bien mbi kryeministrin Edi Rama.

“Mendoj se kryeministri ka papërgjegjshmëri në emërimin e ministrave dhe e dyta ministret kanë problematike. Nuk e di sesi ministrja e Arsimit mund të thotë që unë do të largohem. Është problem edhe ky patriotizmi folklorik për të marrë persona nga Kosova, kur ndryshojnë disi gjërat. Rama ka marrë votat me të tjera persona. Edi Rama thjesht do të shkaktojë habi me ministra nga Kosova, nuk i ka interesuar shumë mënyra sesi ata do të qeverisin.

Nëse ikën Shahini, është papërgjegjshmëri. Dështimet kryesore i bien Edi Ramës. Është Rama ai që ka miliona euro borxhe, është ai që shkatërron mediat. Rama ka zgjedhur ca kukulla që dalin disa kohë dhe harrohen, sepse një pjesë e tyre janë anonim. Ne e dimë se Edi Rama e ka përdorur TVSH si zë të qeverisë. Rama do të spostojë vëmendjen nga debatet publike reale”, vlerësoi Gjekmarkaj.