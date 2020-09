Një kirurg në QSUT paguhet vetëm 440 euro, ndërsa një polic në Kosovë paguhet 481 euro!

Pagat e mjekëve kirurgë në Shqipëri janë më të ulta se ato të policëve të thjeshtë në Kosovë. Një polic në Kosovë paguhet për 481 euro, ndërsa një mjek në QSUT paguhet për vetëm 440 euro. Kjo është vërtet e dhimbshme.

Lajmi i VOA

Në Tiranë mjekët e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” zhvilluan sot një protestë të heshtur, duke kërkuar përmirësimin e kushteve të punës, që u vështirësuan tej mase gjatë pandemisë.

Tubimi u zhvillua në të njëjtën kohë që përfaqësues të sindikatës së tyre u takuan me ministren e shëndetësisë, e cila i quajti të drejta 4 kërkesat e tyre.

LEXO EDHE:

Abilekaj dhe Bejtja: Nuk ka mandat të tretë, një rrezik i madh nga pushteti lokal

Të dyja palët njoftuan nisjen e bashkëpunimit për t’i përmbushur sa më parë kërkesat e mjekëve.

Protesta e sotme e mjekëve erdhi një muaj pasi autoritetet nuk po u kthenin atyre përgjigje për peticionin, ku kërkuan masa shtesë për pandeminë.

Mjekët kërkuan që të shpallen dëshmorë të kombit kolegët e tyre që humbën jetën gjatë pandemisë, të bëhet sigurimi i jetës së personelit shëndetësor, të rritet në nivele të konsiderueshme trajtimi financiar i tyre, si dhe t’u sigurohen kushtet e punës për parandalimin e infeksionit sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare.

“Ramë dakord për një kalendar takimesh, që nga e mërkura e ardhshme të nisim dialogun mbi kërkesat e sindikatës së mjekëve me autoritetet shtetërore. Gjetëm mirëkuptim dhe presim që të dakordësohemi sa më parë” – tha dr. Gent Stroni, drejtues i Sindikatës së Mjekëve pas takimit me ministren e shëndetësisë.

Kërkesa të ngjashme mjekët iu drejtuan autoriteteve edhe me një peticion tjetër në prill, por as ai i 6 muajve më parë dhe as peticioni i gushtit nuk morën përgjigje deri sot kur u mbajt protesta e mjekëve, në të njëjtën kohë me takimin e sindikatës së tyre me ministren e shëndetësisë.

Tani gatishmëria është e madhe, dhe për secilën nga 4 kërkesat do të ngrihet një grup pune i vecantë me mjekë dhe teknokratë.

“Jemi gati si qeveria për të diskutuar me mjekët për tema afatshkurtëra, afatmesme dhe afatgjata. Ministria e Shëndetësisë është shtëpia e mjekëve dhe jemi të hapur të diskutojmë mbi të gjitha kërkesat. Ata janë heronjtë tanë në këtë kohë të vështirë pandemie dhe jemi të vetëdijshëm për sakrificat e tyre” – tha ministrja e shëndetësisë, Ogerta Manastirliu pas takimit me sindikatën e mjekëve.

Mjekët pohojnë se nuk po kërkojnë rritje pagash, duke shfrytëzuar pandeminë, por sepse pagat e tyre janë mjaft të ulëta.

Mjekët e Shqipërisë kanë aktualisht pagat më të ulëta në rajon, ose 2-3 herë më të ulëta krahasuar me vendet e tjera të rajonit.

Ata paguhen mesatarisht 400-600 dollarë çdo muaj për një numër të madh vizitash mjekësore dhe orë të tejzgjatura shërbimesh, të cilat janë bërë për ta edhe më të rrezikshme gjatë pandemisë që shpërtheu në mars.

Sipas të dhënave të besueshme jozyrtare, paga e një mjeku familjeje nis me 40 mijë lekë, ndërsa 55 mijë lekë është paga e një kirurgu në QSUT pa gradë shkencore. Një infermier në QSUT e ka pagën 30 – 35 mijë lekë.

Pagat më të larta të mjekëve janë ato me tituj dr.prof., që shkojnë afro 80 mijë lekë për punën në spitale, dhe bashkë me leksionet në Universitet mund të ngjiten deri 1 mijë euro.

Mjekët pohojnë se gjatë pandemisë po bëhen dallime midis tyre, sepse vetëm kolegët në dy spitalet Covid po marrin shpërblime nga shteti, por mjekët e familjes dhe mjekë të tjerë nuk përfitojnë shpërblime, edhe pse rrezikojnë çdo ditë të punës për shkak të përhapjes komunitare të virusit./VOA