Situata e rëndë e Covid-19/ Berisha: Një pyetje asgjësuese!…

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari që i bën një pyetje Edi Ramës në lidhje me situatën e koronavirusit Covid-19 në vend.

Berisha shkruan se, qytetari e konsideron të manipuluar sondazhin e zëdhënëses së Edvinit, Ndrikull Pabesisë!

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Një pyetje asgjësuese!

Prindi dixhital pyet boset mafioz te vendit!

Pse ne perjudhen mars-maj kur kishim 5-6 raste infeksioni ne dite duhej leje per te dale 1 ore per nevoja jetike kurse tani me 100-150 raste ne dite po hapni shkollat?

Ai konsideron te manipuluar sondazhin ne zedheneses se Edvinit Ndrikull Pabesise! sb

Pershendetje zoti Berisha! Ne mars-prill- maj kishim nga 5-10 raste infektimi dhe ishim ne lufte me kete armik te padukshem dhe duhej leje per te dale nje ore per nevojat jetike.Tani qe kemi nga 100-150 raste infektimi dhe po hapni shkollat !!! A jane te pergjegjshem per kete gje ? A e kuptojne se cfare po bejne . A do ruhet distancimi fizik dhe social nga nxenesit. Duhet te pergjigjen per kete vendim vrastar.

Pse kemi mjeksi ne ti pergjigjemi nevojave te kesaj situate apo do ti dergojme me charter jashte per kurim nxenesit si bosset e ketij vendi. vendim 100% i gabuar. Jemi ne shifra 10-20 here me te larta se ato qe deklarohen dhe muajt e pranveres dhe dimrit do ta perkeqesojne me shume situaten. Te pakten te kishin prit 3-4 muaj sa te dilte vaksina dhe pastaj ta mendonin hapjen e shkollave. Une kurre nuk e dergoj ne shkolle dhe ta perserise vitin femija im. Jeta eshte me e rendesishme se arsimimi dhe cdo gje. Ndergjegjesohuni o popull se po ja fusni vehtes.

Pashe sondazhet u tmerrova nga reagimi prinderve. Ju flm Ju lutem nese keni mundesi te beni nje sondazh ( pyetsor) a duhet te filloi shkolla apo jo sepse do te kete nje perkeqesim te madh te situates pandemike.Sepse ne shkollat neShqiperi mungojne kushtet me elementare te higjenes dhe nuk kemi ate ndergjegjsim te femijeve dhe te rriturve si vendet qe po hapin shkollat kete semester.Dhe sipas meje dhe kedo qe njoh nuk jane dakord ta dergojne ne shkolle femijen. Sipas meje sondazhi qe nxorri MASh eshte i manipuluar. Ju lutem bejeni kete sondazh dhe do te shikoni te verteten. Ju flm