Rruga Milot-Balldren, aktivistët në protestë: Qytetarët do paguajnë nga 20 euro për të kaluar, firma është paracaktur

Një grup aktivistësh kanë dalë sot në një protestë në zonën e Milotit, për shkak të projektit korruptiv për ndërtimin e rrugës Milot-Balldren. Një prej aktivistëve Aulon Kalaja u shpreh se, për të kaluar rrugën, të gjithë qytetarëve do t’ju duhet që të paguajnë nga 20 euro për vajtje ardhje, ndërsa shtoi se kjo rrugë do t’i jepet një kompanie greke, e cila është përcaktuar nga ana e qeverisë.

“Jemi këtu sot për t’ju treguar shqiptarëve se pas një muaji do të shfaqet dhe kompanie fituese që është e paracaktuar, një firmë greke që është “Terna”. Për të kaluar këtë rrugë ju duhet të paguani në total 20 euro çdo konsumatori të rrugës, nuk është e vërtetë ajo që thotë zonja ministre që do të jetë 10 mijë lekë.

Shqiptarëve do t’ju varet laku për 35 vitet e ardhshme, nëse kompania nuk ka trafikun e llogaritur në kontratë, do të jetë qeveria shqiptare ajo që do të paguajë pjesën tjetër. Unë mendoj se shqiptarët nuk kanë nevojë për rrugë me toll, pasi shqiptarët janë të varfër”, tha Kalaja në fjalën e tij.

Kalaja tha se, qeveria shqiptare nuk ka përfituar fonde nga BERZH për këtë rrugë, për shkak se kërkon që ti shmanget trasnparencës. Nga ana tjetër aktivisti tha se rruga Milot Balldren, pritet që të ketë të njëjtën kosto me rrugën e Kombit e cila ka shumë herë më shumë tunele, dhe vështirësi në terren, pikërisht për të rritur abuzimet.