Rrethanat dhe pesha gjeopolitike e marrëveshjes për detin mes Greqisë dhe Italisë

Pirro AHMETAJ

1. Marrëveshja Turqi – Libi: “Dominim nga Turqia i Mesdheut Lindor;si kërcënimn dajsovranitetit detar të Greqisë, si dhe “anashkalim” i ambicjeve&interesave të Italisë në Mesdhe … “.

2. Marrëveshja Izrael – Qipro-Greqi:“Përpjekje për të rivalizuar dhe balancuar Turqinë= me Projektin SEAMED 6 miliard Euro, i cilifurnizon 10 % me gaz n ëEuropë”.

3. Marrëveshja Greqi– Itali:

a) “Rivalitet ndaj marrëveshjes me Libinë,si dhe ndaj dominimit absolut të Turqisë në Mesdheun Lindor me rezerva gazi me peshë gjeopolitike”.

b) Mbetet ende në letër (e pa miratuar nëparlamentet e 2 vendeve), dhe kurrësesi nuk do të mjaftojë pa realizuar të njëjtën përqasje dhe merrëveshje edhe me Egjiptin &RSH”!

c) Me shumë gjasa, BE, NATO dhe SHBA: “nuk do të mbajnë anën e asnjë pale (Greqisë ose Turqisë), por “nxisin palët për të shmangur konfliktet dhe gjejnëzgjidhje paqësisht”.

d) Greqia përpiqet të tërheq vëmendjen duke “ngritur i zërin” SHBA-së, se: “do të përdorë edhe fuqinë ushtarake për të mbrojtur sovranitetin detar”,dhe nëçdo rast synon/kërkon të vendosë prezencë ushtarake qoftë edhe në kuadeër të stërvitjeve bilaterale ushtarke,p.sh:me Francën (e thënë profesionalisht = to good to be true)!

e) MinistriGrek i Mbrojtjes: “nuk përjashton opsionin e njëkonfrontimi ushtarak edhe nëse do mbeten vetëm në mbrojtje të sovranitetit detar të Greqisë”.

f) Gjithësesi, Greqia e ka të pamundur të përballet ushtarakisht me Turqinë për të realizuar ambicjet nëMesdheun lindor, dhe si shembull po citoj MM Turqisë, (ish-kolegu/dhe miku im) Hulusi Akar: “E them me siguri matematike se, Greqia nuk do të dëshironte të niste nje “luftë” me Turqinë, dhekështu MM të Greqisë do ti ketë rrëshqitir goja…”, etj,!!.

Vlerësim përmbledhës/strategjik:

Ndërkohë që“pesha gjeopolitike” e marrëveshjesu u lexua me shqetësim shtesë në të gjitha kryeqytet e vendeve të Mesdheut, SHBA, NATO, dhe jo vetëm:“heshtja e qeverisë së Surrelit lexohet, ose si kapitullim pa kushte, ose pazare cinike ndaj interesave kombëtare të RSH”, pasi përpos te tjerave, institucionet zyrtare kanë përgjegjësi kushtetues trasparencën, pra,ka detyrim të informojnë shqiptarët për impaktet e kësaj marrëveshje ndaj interesave kombëtare;;mbi rezultatet e grupit negociator, problematikat dhe pritshmëritë e negociatave me Greqinë (përfshi trekëndëshin detar mes Greqisë – RSH – Italisë).