Përpjekja e dështuar për të fshehur qëndrimin e vërtetë të Perëndimit

Nga Red VARAKU

Ka një përpjekje që të fshihet ose mbulohet qëndrimi i vërtetë i Perëndimit në lidhje me këtë qeveri. Kjo nëpërmjet manipulimit të një diarreje opinionesh personale të disa zyrtarëve, që nuk kanë asnjë lidhje sot me BE, apo publikimit të disa pronocimeve fare periferike, në përpjekje të dështuar, për të sugjeruar një qëndrim perëndimor apo dhe më keq një qëndrim amerikan pro-qeveritar.

Ndërkohë, për çdo shqiptar qëndrimi perëndimor është i qartë: Shqipëria duhet të plotësojë 15 kushte në rast se kërkon të integrohet në BE. Këtë e thonë të gjithë institucionet zyrtare të BE , këtë kërkojnë edhe zyrtarët amerikanë përfshi, Sekretarin Amerikan të Shtetit, i cili deklaron se mbështesin vetëm përpjekjet për integrimin e Shqipërisë në BE.

Pavarësisht interpretimeve, të gjithë ne i kemi të qarta këto kushte dhe gjithashtu e dimë, që ato janë kushtet më të rrepta që i janë vendosur ndonjëherë një qeverie shqiptare.

Ato në thelb i kërkojnë Ramës të dorëzojë besnikët e tij, nëpërmjet të cilëve vjedh zgjedhjet dhe më pas të realizojë zgjedhje me një kod zgjedhor të dakortësuar. Në fakt, kjo është e vetmja mënyrë presioni që BE përdor kundër qeverive të korruptuara.

Tani mund të sillesh sikur nuk e kupton këtë, por kjo nuk ndryshon asgjë nga e vërteta, që përfaqëson ky qëndrim.

Kjo përplasje që po ndodh me qëndrimin e hapur të SHBA dhe Bashkimit Evropian kundër qeverisë shqiptare është e paprecedentë dhe në terma afatgjatë e pariparueshme, si për qeverinë, ashtu edhe për Partinë Socialiste.

Kushtëzimi i integrimit me 15 kushte është një mesazh i qartë, që BE kërkon largimin e kësaj qeverie. Mesazh që kryeministri shqiptar nën e efektin mpirës të Jugusllavisë së re, bën sikur nuk e kupton.

Ndërkohë, fakti që amerikanët mbështesin fort integrimin e Shqipërisë në BE, do të thotë që çdo vonesë për zgjidhjen e krizës është përgjegjësi e qeverisë, fatura për të cilën sa vjen dhe rritet.

Gjithashtu, fakti që vetë Sekretari Amerikan i Shtetit u përfshi personalisht në presionin për zgjidhjen e kësaj krize, në mënyrë që vendi të vazhdojë rrugëtimin drejt BE, dëshmon vullnetin e palëkundur amerikan për zgjidhjen e krizës dhe rikthimin e Shqipërisë në kornizat institucionale.

Zgjidhje e krizës do të thotë as më shumë e as më pak vetëm se zgjedhje të lira dhe të ndershme, me një reformë zgjedhore të dakortësuar nga të gjitha palët.

Kjo është e vërteta, e zezë në të bardhë.

Pra, Rama jo vetëm që sot nuk ka asnjë mbështetje ndërkombëtare, përveç ca cironkave periferike , por është i izoluar si asnjëherë herë tjetër nga çdo mbështetje ndërkombëtare.

Ajo që ne duhet të kuptojmë, është që bllokimi i integrimit nuk buron nga ndonjë mëri ndërkombëtare kundër Shqipërisë, por vetëm nga papërgjegjshmëria e vendimit të kryeministrit shqiptar për të shitur territoret e Kosovës. Një projekt ky tërësisht rus, që defaktorizon shqiptarët dhe cënon rëndë stabilitetin e rajonit.

Kjo puna e Lymit me shokë e shoqe përmes të cilëve ky flet në emër të sovranizmit, sërish nuk e ndryshon të vërtetën. Sigurisht, këtë e bën thjesht për të negociuar të ardhmen e tij fizike dhe politike, se të gjithë e dimë se çfarë ndodh nëse Rama do të vazhdojë të mbajë kursin e përplasjes me Perëndimin.

Dihet përfundimi i atyre që kanë guxuar ta mendojnë këtë dhe në rastin konkret nuk ka nevojë fare për të huajt, se ndëshkimin ja japin vetë shqiptarët.

Është e qartë që në një rast të tillë Perëndimi do të mbajë anën e qytetarëve shqiptarë. Por, çështja është që ai duhet të largohet pa dëme kolaterale. Për këtë Perëndimi i ka ofruar vetëm një rrugëdalje, por nuk i ka ofruar garanci.

Mungesa e një garancie e ka nxjerrë nga binarët liderin global, i cili po përpiqet që me veprimet e tij të ndezë një konflikt midis shqiptarëve dhe kështu të destabilizojë Shqipërinë, por çfarëdo që të bëjë nuk do t’ia dalë, sepse tashmë është në kundërkohë.