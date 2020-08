Mjekët japin alarmin SOS!

Gazmend KODUZI

Situata duket e vështirë për shkak të keqmenaxhimit nga ana e qeverisë. Keqmenaxhimi është në nivelin e sistemit shëndetësor dhe të pacientit. Keqmenaxhimi pacientit fillon që nga kriteret e vendosura për kryerjen e tamponit: temperaturë, kollë, vështirësi në frymëmarrje.

Edhe nëse je me fat dhe të kryejnë tamponin, dhe del pozitiv, pacienti urdhërohet të qëndrojë në shtëpi dhe mjekimi i jepet me telefon nga mjeku i familjes, pa kryer asnjë ekzaminim për të përcaktuar në cfarë stadi të sëmundjes është pacienti.

Ky keqmenaxhimi I pacientit në dy hapat e para, sjell përkeqësim të situatës shëndetësore, dhe dërgimin e tyre ne spital me komplikacione. Megjithëse shkuarja në spital, duhet t’I qetësojë pacientët sepse janë në duar të sigurta, përsëri edhe këtu ka probleme të lidhura me pajisjet e disponueshme.Përtej cdo sakrifice deri në heroizëm I mjekëve specialist, tipar dallues I vendeve që kanë sisteme të dobëta dhe varen te individi, kolegët specialist përsëri ngrenë alarmin për sasitë e pamjaftueshme ose mungesën e aparaturave që nevojiten për trajtimin e pacientëve në stadet me komplikacione.

Përshembull, sasia e pakët e aparateve ventiluese jo-invazive, ose ndryshe Auto CPap, që kushtojnë nga 8000-10000 Euro të cilësisë së mirë, aparate që do të ishin të nevojshme që ti kishte cdo pacient te koka e tij. Nuk nevojitet një shpenzim më shumë se 2 milion Euro.

Specialistët ngrenë shqetësimin se shqipëria nuk asnjë aparat ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation), që do të nevojitej për pacientët me komplikacione kardiopulmonare. Investimi minimal kërkohet për të rritur gjasat e shërimit të pacientëve me covid-19. Asgjë nuk është më e rëndësishme se jeta e një qytetari. SOS!