Nga Kastriot ISLAMI

Ku shkon Rama shkon humbja…Partia e Milo Gjukonaviç duket del ne opozite…

Rama ne serbisht mbeshteti para pak ditesh per cudine e te gjitheve Milo Gjukanovic ne Malin e Zi…dhe jo partite shqiptare…

Por nga rezultatet paraprake te nxjerra sot rezulton se partia e Milo Gjukanociv ka fituar deri tani se bashku me partite aleate gjithsej 40 mandate nga 81 vende qe ka parlamenti i Malit te Zi… pra me shume gjasa kalon ne opozite, per here te pare pas vendosjes se pluralizimit…

Blloku opozitar i perbere nga 3 parti rezulton deritani me 41 mandate duke pasur mundesi te formoje shumicen qeverisese…

Kane votuar 409880 votues ose 75,9% e numrit total te zgjedhesve…

Kryetari i partise me te madhe opozitare ka deklaruar:

Ne shtrijme dorën e pajtimit dhe iu ofrojmë të gjitha partive kombëtare t’i afrohen fituesit, jo sepse kemi nevojë për per te gjithe, por sepse s’mund ta ndërtojmë Malin e Zi ndryshe.

Ai u bëri thirrje të gjithë mbështetësve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të mos dalin në rrugë për të festuar fitoren deri ne daljen e rezultatit zyrtar perfundimtar…