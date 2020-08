Djegia e mbeturinave/ Denoncimi i përfaqësuesit të PD: Mafia shtet po u merr frymën banorëve të Peshkopisë (Video)

Tym e flake ne landfillin e mbeturinave, qyteti mbytur ne tym kazanet te tejmbushur si ne Npoli !

Mafia shtet po u merr frymen banoreve te Peshkopise!Bashkia, jo vetem i ka braktisur qytetaret , por po i helmon me tym toksik mbeturinash!Pamje skandaloze kane shoqeruar qytetaret prej dy ditesh!Re te dendura tymi kane mbuluar prej dy ditesh qytetin e Peshkopise, duke e bere te pa mundur frymemarrjen, per banoret. Jane me dhjetera qytetare te cilet kane denoncuar kete helmim toksik ne rrjetet e tyre sociale.Asnje veprim deri tani nga Policia dhe Organet e Drejtesise, per te vene para ligjit fajtoret.Per keto organe te politizuara dhe te lidhura me krimin, situata ju duket normale.Nuk dihet se si jane djegur mbeturinat, por perderisa pika e grumbullimit ka roje pergjegjesia eshte totalisht e Bashkise.Kryetari me korrespondence i Bashkise vijon pushimet i pa shqetesuar, ndersa bashkia nuk ka as edhe nje makine automatike per te terhequr mbeturinat duke i lene te pushtojne qytetin dhe duke na kujtuar kohe te shkuara te 30 viteve me pare. Neper rruge dhe lagje kazane te tejmbushur, te derdhur, pamje qe te kujtojne rruget e Napolit dhe jo te Peshkopise se 2020-tes.Kjo eshte Rilindja, te kthen 20 vjet prapa, tek mbeturinat,tek lopatat, tek tymi!Krahas pandemise, qytetareve te Peshkopise u shtohet edhe helmimi toksik nga bashkia Diber.Ndiqni pamjet pa koment.

