Denoncimi tek Berisha: Policët e Lleshit, 1500 euro për të kaluar në Portin e Durrësit

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se për të kaluar në portin e Durrësit, policët marrin 1500 euro.

Postimi ish-Kryeministrit Berisha

1500 euro marrin narkopolicët për të kaluar në portin e Durrësit! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital.sb

Mimrama doktor,te uroj jete sa me te gjate,dua qe ta puplikoni rastin se po ndodhin ne portin e Durresit,se po behet mami po zhvasin qytetaret e varfer nga leket se per nji kalim policet te marin 1500 euro, po cbehet keshtu mo aman po ku do ti nxjerin keto lek keto persona more aman,ju lutem publikoje kte rast se eshte shume e vertet qe te ndaloj se e fukaradisen kte popull.Naten e jete te gjate.