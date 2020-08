Asnjë diversion nuk e shpëton kufomën politike në krye të qeverisë

Nga Bledi KASMI

I ka ardhur ngordhja dhe nuk e shpëton asnjë diversion. Bashën e Berishën dhe Opozitën e Bashkuar i ka bashkë dhe përballë për ta hedhur në koshin e plehrave.

Sajesa e fundit? Sikur Berisha do të kalojë në Komisionin e Vlerësimit të Figurave, gjë që është krejtësisht e pavërtetë sepse me vendim Kryesie e Këshilli Kombëtar, as Basha e as Berisha nuk kalojnë nga ky komision.

Sajoni dhe imagjinoni trutharë, por nuk e shpëtoni dot me diversione qesharake kufomën politike që po qelb vendin dhe Europën.