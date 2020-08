Aeroplani me 191 persona në bord ndahet në dysh, raportohet për shumë viktima

Këtë të Premte, një aeroplan i Air India Express nga Dubai në Calicut me 191 persona në bord u rrëzua pas mbivendosjes së pistës. Incidenti ndodhi mes reshjeve të mëdha të shiut, tha Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil (DGCA) në një deklaratë.

Tani, tenderët e zjarrit dhe ambulancat kanë nxituar drejt vendit të ngjarjes. Fluturimi u ul në 07.40 pasdite të Premten. Megjithatë, operacioni i shpëtimit është duke u zhvilluar. DGCA lëshoi ​​një deklaratë në lidhje me të njëjtën gjë. “Air India Express AXB1344, B737 Dubai to Calicut, personi në bordin 191, dukshmëria 2000 metër, shiu i fortë, pasi zbriti në pistën 10, vazhdoi të ecte deri në fund të pistës dhe bie poshtë në luginë duke u ndarë në dy pjesë”.

Mendohet se si pasojë e këtij incidenti ka edhe shumë viktima e të plagosur, ndërsa DGCA ka porositur një hetim të hollësishëm në lidhje me këtë çështje. Fluturimi thuhet se është nën Misionin Vande Bharat që po riatdhesonte Indianët e bllokuar në Dubai. Kerala CM Pinarayi Vijayan tha: “Kanë udhëzuar Policinë dhe Forcën e Zjarrfikës që të ndërmarrin veprime urgjente në vazhdën e rrëzimit të aeroplanit në aeroportin Ndërkombëtar Kozhikode (CCJ) në Karipur.

Kanë drejtuar gjithashtu zyrtarët që të bëjnë rregullimet e nevojshme për shpëtimin dhe ndihmën mjekësore. “Ministri i Brendshëm Amit Shah udhëzoi NDRF që të arrinte në vendngjarje dhe të ndihmonte në operacionet e shpëtimit. “I dëshpëruar për të mësuar në lidhje me aksidentin tragjik të aeroplanit Air India Express në Kozhikode, Kerala” i shpreh ai.

ANI

@ANI

#UPDATE Teams of National Disaster Response Force (NDRF) are being rushed to Karipur Airport where the Dubai-Kozhikode flight skidded off the runway, for search & rescue: NDRF Director General SN Pradhan

ANI

@ANI

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official)