Trajneri i Tiranës: Jemi në avantazh kundër Crvena Zvezdës (Intervista)

Tirana kthehet pas 11 vitesh në Champions dhe fiton 0-2 në transfertë ndaj Dinamo Tbilisi. Bardheblutë e Egbo kanë qenë më mirë, teksa kanë lënë që kundërshtari të bëjë lojën.

Pjesa e parë ka folur në raste për ekipin shqiptar, ndërsa Bath aka shkuar pranë golit. Duhej minuta e fundit e pjesës së parë, që Torassa të shënonte golin e avantazhit.

Me qetësinë e avantazhit djemtë e Egbo do të zhvillonin të njëjtin stil loje, duke pritur kundërshtarin, teksa në të 86 minutë një kundërsulm dhe goditje e Muçit pritet nga portiere i Dinamo Tbilisi, me Ismajlgecin që përfiton dhe shënon të dytin dhe golin e qetësisë. Me këtë rezultat fantasik Tirana do të presë në “Air Albania” Crevena Zvezdën mes dative 25 dhe 26 gusht.

Pas ndeshjes, në konferencën për mediet Egbo u shpreh:

Vrasës i Dinamos, dy herë?

E thashë edhe herën e parë se besimi im ishte te Zoti dhe ia dolëm, e dija që herën e parë do kualifikohemi dhe ne e denim se me kë po luanim dhe donim t’I zinim në kundërsulm dhe këtë gjë kemi bërë. Duke besuar deri në fund ia kemi dalë.

Do ndikojë kjo fitore te e ardhmja jote te Tirana?

Jam te ky klub që në 2001 dhe është klubi I zemrës, kënaqësi që jam këtu dhe jam kampion I 25. Fokusohem të jap më të mirën time dhe e ardhmja nuk më intereson, do jap 100 për qind për klubin më të madh në Shqipëri. E kam këtu vendin dhe kam një kontratë, nuk më shqetëson kjo pjesë.

Afrimet e reja?

Jam shumë I kënaqur me Najdovskin, ka bërë mirë dhe është lojtari më I mirë për mua në këtë duel. Kemi pasur kompaktësi si ekip, edhe Toli dhe Avdijaj kanë bërë mirë dhe ka shumë gjëra që mund të arrijmë me këta çuna. Ekipi është krijuar dhe ka shumë gjëra që këta djem mund të arrijnë.

Derbi i Ballkanit me Crevena Zvezdën?

Është një ndeshje që e kemi luajtur si e kemi luajtur sot, do jemi në shtëpi dhe e kemi avantazh kundër tyre. Do jetë një ndeshje e fortë e luftuar. Do hyjmë në atë duel siç hymë sot për të marrë maksimumin, jemi të avantazhuar se jemi në shtëpi. Zoti që ka qenë sot me ne, do jetë edhe në vazhdim.