Rritet frikshëm numri i aksidenteve rrugore, 88 të vdekur në 6 muaj

Edhe pse Shqipëria u fut në karantinë të plotë për dy muaj ku nuk lejohej lëvizja e mjeteve, përgjatë 7-mujorit humbën jetën në aksidentet rrugore 88 persona, kryesisht të rinj, raporton INSTAT. Lezha vijon të mbetet një pikë e zezë në lidhje me aksidentet në raport me pjesën tjetër të vendit, teksa shihet një përmirësim i sjelljes së këmbësore në drejtim të respektimit të rregullores.

Në shtatëmujorin e 2020, numërohen 635 aksidente rrugore nga 862 aksidente të ndodhura në shtatëmujorin e 2019, duke u ulur me 26,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa në muajin Korrik 2020 numërohen 130 aksidente rrugore nga 148 aksidente të ndodhura në muajin Korrik 2019, duke u ulur me 12,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në shtatëmujorin e 2020, numri i të vdekurve nga aksidentet rrugore është 88 persona nga 115 persona në të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa në Korrik 2020, numri i të vdekurve nga aksidentet rrugore është 14 persona nga 13 persona të vdekur në Korrik 2019.