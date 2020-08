135 të vdekur e 5 mijë të plagosur/ Bejruti në qendër të vëmendjes botërore, zbarkojnë avionët me ndihma humanitare

Bilanci është gjitnjë në rritje. Qeveria Libaneze ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme dy-javore pas dy shpërthimeve të mëdha të martën, të vrarë të paktën 135 njerëz dhe të plagosur rreth 5,000.

Kryeministri Hassan Diab tha se shkaku i shpërthimit ishin 2,700 ton nitrat amoniumi, një kimikatë e zakonshme industriale e përdorur në mbetje dhe si një komponent në minierat e eksplozivëve. Një hetim fillestar raportohet se ka gjetur vite mosveprimi dhe “pakujdesia” rreth heqjes së nitratit të amonit është fajësia për shpërthimin.

Bashkimi Evropian ka aktivizuar sistemin e tij të mbrojtjes civile për të grumbulluar punëtorët e urgjencës dhe pajisjet nga vendet anëtare. Qeveritë në të gjithë botën kanë dërguar mbështetje, përfshirë Kuvajtin, Norvegjinë dhe Australinë.

Guvernatori i Bejrutit, Marëan Abboud, ka thënë se dëmi nga shpërthimi i portit është shtrirë në gjysmën e qytetit, me koston e dëmtimit që ka të ngjarë mbi 3 miliardë dollarë. Shpëtimtarët vazhdojnë të kërkojnë viktimat që mbeten të bllokuar nën rrënoja. Në një video të shpërndarë të Mërkurën, një ekip kërkimi dëgjohet duke bërtitur ndërsa një i mbijetuar tërhiqet nga të tjerët.

Banorët, të dëshpëruar për të arritur te të dashurit e tyre, po ndajnë fotografi të të afërmve të zhdukur, si dhe numra telefoni në internet. Spitalet, disa prej të cilave janë dëmtuar në shpërthim, janë përmbytur me pacientë. Në rrethin Gemmayze, ekipet mjekësore u detyruan të zhvendosin pacientët në një park automobilistik, ndërsa Kryqi i Kuq tha që po bashkëpunon me ministrinë e shëndetësisë libaneze për të ngritur morgje.

Një aeroplan rus që transportonte ekipe ndihmëse, mjekë dhe pajisje mjekësore ka zbarkuar në Bejrut, sipas Associated Press. Avioni ka dorëzuar një spital të lëvizshëm së bashku me 50 punonjës të urgjencës dhe personelin mjekësor, tha ai, duke përmendur Ministrinë e Emergjencave të Rusisë. Tre fluturime të tjera ruse janë planifikuar të arrijnë brenda 24 orëve. Ata do të mbajnë pajisje për një laborator testimi të koronavirusit dhe pajisje mbrojtëse, midis furnizimeve të tjera të lehtësimit.

Zyra e Jashtme ka lëshuar detaje të ndihmës që qeveria britanike do t’i dërgojë në Liban, përfshirë deri në 5.5 milion dollar në fonde humanitare urgjente, të njoftuara më parë nga Dominic Raab, si dhe vendosjen e ekspertëve të kërkimit dhe shpëtimit me qen të trajnuar posaçërisht për të ndihmuar në gjetjen e të kapurve në shpërthim. Raab, i cili foli me kryeministrin Diab, tha se Mbretëria e Bashkuar do të sigurojë ndihmë mjekësore të përshtatur, ndihmë strategjike të transportit ajror dhe mbështetje inxhinierike dhe komunikimi.

Mbretëria e Bashkuar ofroi të dërgojë një ekip këshillues klinik urgjent i cili mund të sigurojë vlerësimin fillestar dhe koordinimin me ekipet e kërkimit dhe shpëtimit. “Ky ishte një shpërthim shkatërrues që ka shkaktuar vuajtje dhe dëme të mëdha,” tha Raab. “Mbretëria e Bashkuar është një mik i përhershëm i Libanit dhe i Libanit, dhe do të qëndrojë me ta në orën e tyre të nevojë