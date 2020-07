Video/ Zhupa denoncon skandalin: Veliaj hedh 26 milion lekë “në ajër” për të mobiluar Bibliotekën që nuk ekziston

Veliaj hedh 26 milion lek “ në ajër” për të mobiluar bibliotekën e Kombinatit që tashmë nuk ekziston, sepse ndodhet në një pallat të shpallur të pabanueshëm që do shembet si pasojë e tërmetit! Në 25 Qershor 2020, Bashkia e Tiranës ka hapur tender ku mobilimit të bibliotekës së Kombinatit i janë caktuar rreth 26 milion lek të vjetra. Në relacionin teknik thuhet që: “.. Objekti është në një gjendje të mirë në aspektin fizik… Kjo biblotekë ka një ambjent jo të përshtatshëm për të kryer funksionin e leximit dhe dhënies së shërbimit si bibliotekë, kjo pasi ndarja për biblotekën ka krijuar një hapësirë shumë të vogël dhe për këtë arsye është menduar edhe mobilimi i ri”Ndërkohë realtiteti është krejt ndryshe, po të shkosh në lagjen 6 kushdo mund ta shikoj që biblioteka nuk është më funksionale, objekti fizik është shpallur i pabanueshëm, dhe për tu shembur! Librat dorëzohen në njësinë bashkiake. Veliaj le të përgjigjet ku do të shkojnë 26 milion lekët? Do të shpërdorohen paratë e qytetarëve? Apo do të vidhen paratë e qytetarëve? Veliaj para pak ditësh na tregoi një film fantashkencë që Hollywood do ja kishte zili për milarda euro që do investoheshin në Kombinat, ndërkohë realiteti është ju zhduk banorëve të Kombinatit edhe 26 milion lek të vjetra për një investim që nuk ekziston. Propagada si përherë nuk ka lidhje me realitetin.Këto para mund ti ishin përdorur shumë mirë për qytetarët e Kombinatit, për asistenca sociale, për ndihmë familjeve në nevojë, për pagesa qeraja për familjet e pastreha nga termeti. Por Veliaj është një kryebashkiak i emëruar që ska parësore interesat e qytetarëve!

Gepostet von Ina K. Zhupa am Freitag, 17. Juli 2020