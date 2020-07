Vasili: Marrëveshja e Ramës me Lymin, një facoletë për të fshirë…

Pasi maxhoranca firmosi një marrëveshje me opozitën parlamentare për reformën zgjedhore, vjen reagimi i parë nga një zë i opozitës jashtëparlamentare.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili thekson se Rilindja ka bërë marrëveshje me veten.

“Rilindja ben marreveshje me veten per reformen zgjedhore.

Tamam si nje hunde me dy vrima, qe here kruan njeren dhe here tjetren, por ne te dy rastet nxjerr vetem….sekrecione!

Marreveshja eshte thjesht facolete per te fshire sekrecionet dhe aq!”, tha Vasili.