Tualeti i Ramës është bllokuar sërish për së dyti…

Nga Shkëlzen BERISHA

Sot Tualeti i Rames eshte bllokuar serisht (normale pas nje perdorimi te palodhur shume vjecar) dhe ka “zbuluar” per se dyti ate qe kishte zbuluar se pari, qe para 1 viti. Duke qene se zbulimi i pare nga i dyti, ndryshon aq sa ndryshon tualeti dje me tualetin sot po ripostoj pergjigjen qe i kam kthyer me dt 19 qershor 2019.

19 Qershor 2019

“Tualeti kerkon te dije ku i kam gjetur parate per te blere nje prone? Sic e thote dhe dokumenti qe ke “vjedhur” nga hipoteka cdo qindarke eshte marre ne banke Tualet. Jo ne bankat e rregjistruara offshore ku merrte rrogen bashkeshortja e perdoruesit tend, as ne “bankat” qe financojne blerjen e votave, as ne xhepat e trafikanteve te droges me te cilet ti udheton me shume se me gruan tende dhe as nga taksat e publikut ku ata fusin duart duke pervetesuar miliona euro sapo kthehen nga muaji i mjaltit me ty.

Eshte kredi e marre nga nje banke serioze nderkombetare brenda te gjitha rregullave dhe ligjeve, e deklaruar, e noterizuar me dokumentacion te depozituar prane ayre institucioneve nga ku dhe ti i ke vjedhur. Tani qe e more pergjigjen Tualet do ishte mire te pergjigjeshe nese mbi 30 udhetime qe ke kryer me trafikantin e droges Edmond Bego, jane sponsorizuar nga xhepi yt, nga xhepi i trafikantit apo nga 6 milione eurot qe OSHEE i fali ne kundershtim me cdo ligj pas udhetimeve qe bente me ty. A ke ndonje ide Tualet perse punonjesit e OSHEE do rrezikonin burgun duke shkelur ligjin per mikun tend te shtepise ? Ke ndonje ide Tualet perse prokuroria nuk e heton kete ceshtje ? Mendohu Tualet mendohu, se numerimi mbrapsht ka filluar dhe shume shpejt pergjigjet nuk do te jene fakultative por me detyrim”.

P.S

Per komentet e tjera shtese ndaj tualetit te partise do pergatitet padia e radhes per shpifje.