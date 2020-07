Thirrja e fortë e botuesit: “President, shpërndaje këtë Parlament”!

“President, shpërndaje këtë Parlament”. Është kjo thirrja që i drejtohet Presidentit nga gazeta Koha Jonë me botues Nikoll Lesin.

“Ilir Meta qëndroi fort, nuk u frikësua nga krejt pisat dhe zagarët e mazhorancës që lëshonte kryeministri ndaj tij. Meta doli përballë Ramës pa e lëkundur, sepse kishte bindjen se kishte të drejtë. Kishte bindjen se kjo e gjitha ishte për të kapur krejt Shtetin nga mafiozët e Rilindjes, ndaj luftoi derisa Komisioni Venecias dha verdiktin final: Nuk ka asnjë shkelje të Presidentit të Shqipërisë.

Përkundrazi Venecia shkroi se fajin për kushtetuesen e ka njeriu i Edi Ramës në KED, Ardian Dvorani. E ka mazhoranca që shkeli Kushtetutën.

Mbi Komisionin e Venecias nuk kishte takat Edi Rama të dilte”, thuhet në artikull.

Shkrimi në Koha Jonë

Parlamenti shqiptar këtë të hënë të datës 27 korrik 2020 vendosi me votë se dështoi përballë Presidentit Ilir Meta. Mazhoranca u tërhoq, e detyruar nga Komisioni i Venecias, nga kërkesa e grupit parlamentar të saj të firmosur një vit më parë për të shkarkuar Presidentin e Republikës. Para një viti Edi Rama për arësye karrieriste, pasi siç doli më vonë nga Lulzim Basha, se ai donte ti merrte karriken e Kryetarit të Shtetit për vete, pra kryeministri u lëshua kundër Ilir Metës me gjithë arsenalin e llumit të rrugës duke fyer dhe akuzuar Presidentin.

Ndaj sot parlamenti vendosi me votë se nuk ka vend për shkarkim, por gjoja po japim disa këshilla.

Gjoja disa këshilla apo se do të bëjë ligj për të ndryshuar kompetencat e Presidentit, por kryeministri Rama do ti shikojë me dylbi, sepse loja e pisët, e pabesë dhe krejt e poshtër e qeverisë dhe e një pjese të grupit parlamentat të PS-së, sot doli hapur në publik se ishte me qëllim kapjen e institucionit të presidentit.

Pasi Ulsi Manja në cilësinë e kryetarit të komisionit hetimor tha se nuk ka vend për shkarkim, në foltoren e parlamentit Rilindja nxori disa zagarë deputetë të gjoja opozitës së re, të cilët me fjalime të shkruara nga Rilindja, nxorën gjithë llumin e thënë nga Taulant Balla dhe krejt shpura e deputetëve të PS-së që ishin paguar e urdhëruar nga Edi Rama prej një viti.

Foli edhe vetë Kryeministri. Edi Rama u mundua të thoshte se nuk po tërhiqem nga akuzat, por shkeljet nuk janë kaq të rënda, sa për shkarkim!

Kryeministri deklaroi se asnjë president tjetër në vend nuk shkoi përtej korrnizës kushtetuese, përveç Metës, i cili sipas tij, ishte aq i mirë me opozitën, sa i bëri keq Shqipërisë me akte vandale. Më pas doli edhe Taulant Balla, Edhe ai tha se Meta shkeli këtë e atë, por nuk na la Venecia!

Edi Rama foli si i qartur, pa fre, i çorientuar, i vrerosur dhe i sakatosur politikisht sepse e di mirë se sondazhet e nxjerrin humbës.

Përfundimisht Presidenti Meta mposhti gjithë atë grup kriminal në parlament të cilët si një parlament ilegjitim me 122 deputetë, nga 140 që e ka Kushtetuta, meriton një Dekret. Dekret për shpërndarje parlamenti.

Dhe duhet ta firmosë atë se e kërkon populli! Më mirë një dekret të fortë dhe të shpëtojë Shqipëria nga ai pleh parlament, sesa kështu duke lenguar shqiptarët.

Natyrisht për të qenë korrekt, në atë parlament ka deputetë më integritet nga radhët e PS-së, si Gramoz Ruçi, Ditmir Bushati, Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko dhe disa, por në thelb parlamenti mbetet jo legjitim dhe që prodhon krizë të fortë politike.

Ndaj zoti President, jo si hakmarrje ndaj baltës dhe pisllëkut që hodhën prej një viti mbi Kreun e Shtetit, por si AKT patrotik për të shpëtuar vendin nga gjithë këto të këqija e ku qeverisja po bën kërdinë, edhe pse nuk ka parlament, firmose Shperndarjen e Parlamentit.