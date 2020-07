Shkëlzen Berisha: Taulant Balla, i vetmi deputet në Europë që bën pushimet me një trafikant

Juristi Shkëlzen Berisha reagoi ndaj akuzave që ngriti sërish Sekretari i Përgjithshëm i PS, Taulant Balla ndaj tij.

Berisha shkruan se, Taulant Balla është i vetmi deputet në Europë që bën pushimet me një trafikant.

“Tualet, unë, si kur udhëtoj për punë, ashtu dhe për pushime me familjen time, paguaj me të ardhurat e mia të deklaruara dhe të taksuara. Kurse ti je i vetmi deputet në Europë, që në vend të gruas, udhëton e pushon me trafikantë droge, të cilët krejt pa pritur sapo kthehen nga pushimet me ty, përfitojnë miliona euro tendera nga paratë publike në shkelje të hapur të ligjit.

Bëhu gati Tualet se në gjykatë do të duhet të përgjigjesh se me çfarë janë sponsorizuar udhëtimet e tua ekzotike me Mond Begon? Me paratë e drogës apo me paratë e tenderave …

Mos u shqetëso për kredinë time në bankë, por shiko mos ke lënë ndonjë borxh pa shlyer nëpër kazino se për ato nuk merr dot as overdraft”, shkruan Berisha.