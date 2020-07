Rama shpërblen Avdylajt për kontributin elektoral, Niçes i jepet plazhi

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar një tjetër skandal që ka të bëjë me shpërblimin nga Rama të bandës së Avdylajve.

Berisha ka publikuar mesazhin e e një qytetari, i cili shkruan se, Qeveria e Ramës miraton ligjin për dhënien e lejeve të stacioneve të plazhit për hotelet dhe në fakt gjysmat ja ka dhënë ploicëve, Avdylajt (Niçja )

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Avdylajt shperblehen per kontributin elektoral.

Niçes i jepet plazhi.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Mirmbrema Z Berisha

Qeveria e Rames ben procedime per zenien e hapsiser publike ne plazhe ne menyre selekrive !Miraton ligjin per dhenien e lejeve te stacioneve te plazhit per hotelet dhe ne fakt gjysmat ja ka dhene ploiceve ,avdylajt (nicja ) Kane zaptuar edhe plazhin e publikut e shume te tjere si keta!Shumica nuk kane hotel por kane leje ne kundershtim me ligjin !Eri Mustafa ka zaptur banjot publike duke i privatizuar e legalizuar ato si dhe ka stacion plazhi te palghishem!Jane penaluzuar hotelet pasi ligjin e bejne te fortet