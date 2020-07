Rama nuk është aq budalla sa të përfundojë në listën e zezë të SHBA-ve

Nga Red VARAKU

Kryeministri në ikje po bën një përpjekje të dështuar për grusht shteti, duke ndryshuar Kushtetutën, me shpresë se mund të fusë Shqipërinë në rrugë pa krye, nxitjen e kaosit dhe varrosjen e ëndrrës shqiptare për integrim në BE.

Akti i ndryshimit të Kushtetutës nga një parlament ilegjitim, jopërfaqësues dhe jokushtetues nuk është as kompetencë kushtetuese, as e drejtë, dhe as e ligjshme.

Ky akt është një akt zjarrvënie, në përpjekje për të krijuar një kolaps në Republikën që drejton me vota të provuara si të vjedhura. Një akt që synon destabilizimin e vendit dhe vëllavrasjen midis shqiptarëve është NUL, i pazbatueshëm, i dënueshëm.

Ndaj, kjo përpjekje për të futur në kolaps vendin është e vdekur që në lindje. Dihet që tranzicioni i pushtetit në vendin tonë nuk është në dorën e tij, por është në dorën e aktorëve më të fuqishëm të globit.

Kryeministri i ardhshëm z. Basha, përveçse të deklarohet politikisht, nuk ka nevojë të ndërmarrë veprime të tjera kundër, pasi garant i tranzicionit të pushtetit nuk është ai, por është faktori ndërkombëtar dhe askush nuk mund ta ndalë dot vendimin e tyre.

E vetmja vlerë e aktit të Edi Ramës është se po ushqen mbështetësit e tij të trembur me shpresë se gjërat nuk janë ashtu siç duken përkundër reagimit të ashpër Perëndimor .

Për asgjë tjetër nuk vlen.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes numrit dy të Shtëpisë së Bardhë, Sekretarit Amerikan të Shtetit, z. Mike Pompeo e kanë dhënë verdiktin e tyre.

Në rast të shkeljes së dakortësisë për tranzicionin e butë të pushtetit dhe mbajtjes së pushtetit me anë të një grushti shteti, dihet që hapi tjetër është futja në listën e zezë të SHBA-ve e gjithë atyre që do të bëhen pjesë e këtij skenari.

Ndërsa, BE përmes reagimit të z. Wahdepul, paralajmëroi një përshkallëzim të presionit të BE, fillimisht duke kërcënuar me bllokimin e integrimit dhe mund të shkojnë deri tek anulimi i vizave dhe sanksione të tjera.

Që Edi Rama të mund t’i rezistojë presionit ndërkombëtar, mund ta besojë vetëm Elisa dhe Rudina, të cilave ai ju duket si Skënderbe, por ja që në dorë mban pallën e Murrizit, me të cilën nuk mund të trembë më as Erjonin.

Është e qartë që prej vjet në janar Edi Rama nuk është më kreu i qeverisë shqiptare, por është kreu i haxhiqamilëve të rinj shqiptarë, që i kanë shpallur luftë jo vetëm popullit shqiptar, por dhe aleatëve të tij të mëdhenj, SHBA dhe vendeve të Bashkimit Europian.

Por, vetëm kaq! Gjithçka ka një fund!

Edi Rama vërtet mund të duket i çmendur, por nuk ka luajtur nga mendja, që ta djegë veten dhe trashëgimine e tij politike duke u futur bashkë me bandën e tij në listën e zezë të SHBA, si njeriu që po tenton të destabilizojë shtetin në emër të interesave të tij.