Qeveria po fsheh dështimin dhe pasojat e rënda pas deklaratave ‘kinezçe’ të ‘Komitetit’

Nga Tritan SHEHU

Qeveria po perpiqet te fshehe deshtimin e pasojat e tij te renda mbas deklaratave “kinezce” te “Komitetit”.

Njoftohet se filloi dhe procesi i liberalizimit te testimeve me tampon (molekulare) per Covid, kur vendi arriti ne nje situate katastrofale, njelloj si u veprua edhe per testet serologjike, gje qe krijon disa pyetje:

–Pse per gati 6 muaj u ndaluan keto procedura te domosdoshme per kontrollin e epidemise, parimet shkencore, sipas eksperiences nderkombetare?!

–Cfare pasoja ka dhene ky bllokim inkuizicional, i kundershtuar ne vazhdimesi nga ne, mbi perkeqesimin e epidemise, infektimin e institucioneve shendetesore, demtimin e shendetit dhe jetes se qytetareve, izolimin e jashtem te Shqiperise etj?

–Si do te ishin forcuar kapacitetet laboratorike te vendit ne eksperience, teknologji, volum e cilesi pune deri me sot, nqs do te punonin normalisht ne perballjen me virusin?

–A nuk ishte nje shkelje e te drejtave kushtetuese te njeriut privimi me force nga egzaminimet mjeksore, qe ai desheron te kryeje?

–Etj, etj?

Ne fakt dhe vete kjo deklarate e sforcuar “liberalizuese” e “Komitetit” shpreh tentativat qeverisese per te fshehur deshtimin e gabimet trashanike duke krijuar mjegullnaja mbas disa formulimeve absurde e jo profesionale.

Gjerat duhen thene qarte tashti kur te gjithe e kuptojne realitetin e hidhur te vendit, te pranohet qe u gabua rende e me pasoja te pa imagjinueshme duke e korregjuar menjehere e kuptuar se:

–Liberalizimi edhe i ketyre testimeve si dhe atyre serologjike eshte ne radhe te pare nje domosdoshmeri profesionale, mjekesore, shkencore e ne fund “administrative”, term mbrapa te cilit kerkon te fshihet kjo Qeveri.

Pra ceshtja duhet trajtuar me te gjithe gravitetin e saj, pa krijuar ne dokument “kinezerira” qe nuk mund te fshehin realitetin, por me vision liberalizues per te stimuluar e aktivizuar te gjitha kapacitetet tona laboratorike te mundeshme ne sherbim shendetit, qetesimit te qytetarit, te dhenave shteterore per orientimin e sistemit tone, gjera qe ndihmojne edhe per “levizjen e lire”.

Por Qeveria perseri shkruan me koke poshte, me shprese se keshtu ja fsheh opinionit te verteten!