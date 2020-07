Qeveria nuk i vlerëson shtëpinë e shembur nga tërmeti, tenton vetëvrasjen (Video)

Tenton te vrase veten.Shtepine e ka te shkaterruar nga termeti, narkoqeveritaret ndrikullat Omeri e Balluku ia mohojne.Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sbZ sali berisha shiko cfar behet ne vore nje hallexhi shtepin e ka .Ds 10 kto sja kan nxjerr ds5 ka desh me vra veten shikon ca ben laureta omeri partis njerezve te vet shtepit.Ds5 kurse ati qe e meriton fare kjo esht bashkia vore po qe me edin ds5 ja shiko ca ben hekuran balluku me rindertimin nje termet nga dora ktyre M.b emri kti personit esht ly dhe me benzin shiko ku ka perfundu njerzitflm anonim te lutem

