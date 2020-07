Organizata e Studentëve në Gjermani kundër zgjedhjeve të manipuluara në universitete! Letër ministres Shahini

Organizata Federale e Studentëve në Gjermani është shprehur kundër zgjedhjeve farsë që priten të mbahen në universitete më 30 korrik.

Në një letër publike të Benjamin Ëelling, Sekretar i Përgjithshëm i Marrëdhënieve me Jashtë në RCDS (Organizata Federale e Studentëve në Gjermani), është dënuar edhe përndjekja që I bëhet kreu të FRPD-së, Belind Këlliçi.

Letër Publike

Drejtuar: Ministrisë së Edukimit dhe Sportit Shqipëri

Znj. Besa Shahini

Përmes kësaj letre publike, duam të shprehim qëndrimin tonë rreth situatës së paprecedentë sa i përket zgjedhjeve universitare në Shqipëri.

Duam të falenderojmë aleatët tanë në Shqipëri, FRPD, mijëra anëtarët e tyre, dhe sidomos kryetarin z. Belind Këlliçi. Qindra të rinj shqiptarë, kryesisht studentë anëtarë të FRPD, po u duhet të përballohen me padi penale thjesht sepse kan ushtruar të drejtën e tyre për të protestuar. Z. Këlliçi ka rënë serish pre e këtij persekutimi — dhe në Maj ai u arrestua në mënyre të dhunëshme nga forcat policore. Ky agresion vazhdon edhe sot, me Ministrinë e Arsimit që ka bërë një kallëzim penal ndaj z. Këlliçi për shpifje, për ta intimiduar atë.

Zgjedhje ku e gjithë struktura akademike e universiteteve do të ndryshojë, po organizohen aktualisht në Shqipëri. Për ne, si aleat të studentëve shqiptar, këto zgjedhje do të shërbejnë si një mesazh i qartë sa i takon demokracisë në universitetet shqiptare, ku do të sigurohet balanca midis studentëve dhe stafit.

Më 30 Korrik, kur Ministria e Arsimit planifikon të mbajë këto zgjedhje, 75% e studentëve nuk do të ken mundësinë të votojnë sepse viti akademik ka përfunduar. Kjo nuk mjafton — dhe nuk është një shprehje e vërtetë demokratike e dëshirës së studentëve. Duhet thënë gjithashtu, që ekziston një mundësi reale konflikti interesi, ndërsa votimi është gjatë periudhës së provimeve për disa studentë.

Së fundmi, kuptojmë që akutalisht nuk ka asnjë trup zyrtar të cilit i lejohet ligjërisht të mbajë këto zgjedhje, sepse mandati i ka skaduar, dhe nuk ka asnjë legjitimitet për ti mbajtur këto zgjedhje sipas legjislacionit shqiptar. Për këto arsye, i kërkojmë ministres Besa Shahini të shtyjë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, për një datë të dytë kur të gjithë studentët të kenë një shans të drejtë për të hedhur votën e tyre për të ardhmen e universiteteve të tyre, siç parashikohet nga ligji shqiptar. Çdo zgjedhje e mbajtur në një formë tjetër, do të hidhte një hije të madhe dyshimi pavarësisë së universiteteve në Shqipëri, dhe do të ishte në kundravajtje me aspiratat Europiane të vendit tuaj.

Do ta ndjekim këtë situatë nga afër, dhe me shumë shqetësim.

Përzemërsisht,

Benjamin Welling