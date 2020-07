Oficeri i Policisë: Erdhi urdhëri nga lart që të mos preket skafi me drogë që ishte në ndjekje

Një ish-oficer policie ka denoncuar urdhërin e ardhur nga lart drejtuar drejtuesve të policisë për të mos prekur skafin me drogë që ishte në ndjekje në ujërat e Vlorës.

Denoncimi është bërë publik edhe nga ish-kryeministri Berisha.

Urdheri show te behet, skafistet te mos preken!

Oficeri dixhital denoncon:

Skafistet jane “tanet” te mos preken!

Pershndetje doktor.

Jam ish oficer policie,sipas burimeve te disa miqeve te mi qe jane aktualisht ne polici te shtetit ne lidhje me skafin e ngarkuar plot me droge me informojne qe: pasi ata u vun ne ndjeke te skafit dikush me radio i raportoj qe te bejne thjesht SHOË sepse jane njerzit e partise(rilindjes) dhe mos guxojn ti arrestojne dhe ashtu ndodhi,pasi i ndoqen ne det te hapur me demek per gati 5 ore dhe siguruan qe ata DROGEN e hodhen ne det dhe u fshehen skafistet,policia doli direkt me deklarat dhe raportoj qe kapen vetem skafin mbas 5 oresh,kjo eshte policia e rilindjes!