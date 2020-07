Këlliçi: Ministrja në ikje, nëse ka bërë llogaritë se përpara ka FRESH-in, e ka gabim, nuk na intimidon dot!

Ministria e Arsimit ka hedhur në gjyq kreun e FRPD-së Belind Këlliçi, pse u ka dalë në mbrojtje maturanteve ne lidhje me tezen e provimit te letersise.

Gjyqi po zhvillohet në dhomën penale të Gjykatës së Tiranës.

Në një deklaratë për mediat, Këlliçi deklaroi se Ministrja në ikje Besa Shahini po intimidon FRPD.

Deklarata e plotë e kryetarit të FRPD Belind Këlliçi

Pa asnjë fakt, pa asnjë bazë, vetëm e vetëm pse i kam dalë në mbrojtje maturantëve, studentëve dhe të rinjve shqiptarë. Në fakt kjo sagë ka kohë që ka nisur vijon. Vetëm një javë pas dënimit të tre anëtarëve FRPD-së javën e shkuar me një gjobë nga gjykatat pse kishin marrë pjesë në protestë dhe kësaj radhe e paskam unë radhën për t’u paraqitur në gjyq në një proces tërësisht të turpshëm. Akuza e ngritur ndaj meje për shpifje bazohet vetëm në deklaratat e mia publike ku iu kam dalë në mbrojtje maturantëve për hartimin e një teze tërësisht idiote, të asaj të Maturës Shtetërore për Gjuhë Letërsinë, ku kjo është e pranuar botërisht nga pedagogë, mësues, akademikë që ka qenë një tezë tërësisht idiote. Për faktin që kam denoncuar me dhjetëra ankesa të maturantëve dhe të studentëve dhe për faktin se kam dalë kundër mbajtjes së zgjedhjeve në universitet në kohë pandemie.

Unë nuk e di se çfarë e shtyn ministren e Arsimit, çfarë luksi ka ministria e Arsimit që në këtë periudhë pandemie, në periudhën ku 75% e studentëve nuk janë prezent në auditorë dhe ata kanë 10% të votës në zgjedhjet universitet, pra janë vendimtarë.

Çfarë e shtyn këtë ministre të organizojë zgjedhje në universitet? Nuk arrij ta kuptoj se si nuk mund ta shohë kjo ministre situatën e rënduar me pandeminë globale Covid-19 në Shqipëri dhe vetëm ditën e djeshme ju keni parë një studim të Akademisë së Shkencave, ku kërkohej në mënyrë imediate mbyllja e ambienteve shkollore dhe ndërkohë në një mënyrë tërësisht të papërgjegjshme Ministrja e Arsimit vijoi në mënyrë të paligjshme mbajtjen e zgjedhjeve në Universitet.

Nëse ka bërë llogaritë se përpara ka FRESH-in, e ka gabim, nuk na intimidon dot.

Ne jemi FRPD, unë jam Kryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe ballë do të na ketë siç na ka patur në çdo shesh, në çdo protestë, përpara Parlamentit, përpara Ministrisë, përpara Kuvendit.

E prisja viktimën akuzuese, ministren në ikje Besa Shahini sot për ballafaqim në seancë, por nëse ndjehet e turpëruar apo e urdhëruar, nuk e di përse nuk u paraqit.

Është një kenaqësi dhe krenari për mua që kallxohem penalisht nga Ministrja se përse i kam dalë në mbrojtje të rinjve dhe studentëve dhe nëse mendon se me këtë akt do t’ia arrijë të intimidojë të rinjtë e FRPD-së, të rinjtë shqiptarë, i ka bërë llogaritë shumë gabim.

Ishte seancë e pajtimit ku detyrimisht viktima akuzuese Besa Shahini të ishte prezente në seancë, nuk zgjodhi të vinte të ballafaqohej. Me shumë kënaqësi do të doja që të vinte dhe të ballafaqoheshim me njëri-tjetrin. Kishte një zyrtar të Ministrisë së Arsimit por me sa u bëra me dije në seancë, nuk mund ta përfaqësonte sepse nuk kishte asnjë autoritet nga Ministrja. Nuk është çudi sepse nuk i njohin rregullat e shtetit. Nuk njohin as shtet, as ligj, as parime dhe as moral. Seanca u vendos që në datën 15 shtator në orën 12:00 ne të kemi seancën e rradhës ku viktima akuzuese duhet dhe e ftoj të jetë prezente në seancë. Të lërë mënjanë intimidimin rrugët nga më të ndryshme për të na shantazhuar të vijë të paraqitemi në gjyq si dy njerëz civilë. Unë të flas për të gjithë bëmat e ministres, ministrja me të drejtë të mbrojë veten dhe të tregojë nëse kam shkelur unë ligjin, por e bindur të jetë që nuk na ndal dot.

Nuk mundet se si të mos më vinin ndër mend ndërkohë që isha në seancë disa vargje nga pema e famshme e Nolit: Sulltani dhe kabineti.

‘Ti Halim që s’di këndim

Je Vezir për arsim

Mbylli shkollat se na nxinë

Me kalemin e tradhëtisë.’

Ke tradhëtuar ministre në ikje, të rinjtë shqiptarë, studentët, maturantët dhe kjo është mënyra më e shëmtuar për të bërë karrierë për të qenë një ministre, wannabe.