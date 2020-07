Gjici e mbush Kukësin plot me drogë, nën patronazhin e krerëve të policisë

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, sipas të cilit malet e Kukësit janë plot me drogë!

Berisha shkruan në rrjetet sociale se kjo situatë është nën patronazhin e Gjicit, duke hedhur akuza ndaj Kryebashkiakut të Kukësit,Safet Gjici, dhe policisë, që ish-kryeministri e quan narkopolicia.

Sipas denoncuesit, plantacionet e drogës ruhen nga njerëz të armatosur, ndërsa denoncuesi akuzon Zef Laskën dhe Agron Kurtajn, drejtues të policisë, që mbyllin sytë pvrpara situatës.

Mesazhi denoncues

Malet e Kukësit plot me droge!

Nen patronazhin e Gjicit dhe narkopolicise.

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Doktorr sali berisha te urojm shendet dhe jett te gjat ne arren te kukesit droga tek syt por i ka verbuar leku qe ndajn olirgarket e safet gjicit me urdherat e drejtorit pervers ne pencion zef laska dhe shefit te komisaritit agron kurtaj me inspektora zonash ruhen platacionet dhe nga njerz te armatosur droga dalin naper malet e kukesit sa per te ber foto dhe shoë mediatik shefat e policis me policet vetem bejn gjiro boshe dalin han dreka dhe darka mbushin raportet qe zonat jan bosh rsp zoti berisha nga nje ish koleg i tyre anonim