Gazetari shpërthen ndaj Vilma Nushit: Para se të bëni moral, pyesni se kush po i vret shqiptarët

Gazetari Klodian Tomorri në një shkrim në rrjetet sociale, duke ju referuar letrës së biznesmenes Vilma Nushi nga spitali, shkruan se sikur 6 milionet eurot qe merr Check UP-i cdo vit, te ishin perdorur per testimin e popullates, ndoshta shume nga shqiptaret qe kane humbur jeten nga virusi, do te ishin gjalle.

Me tej Tomorri shkruan se: Heren tjeter para se t’i drejtoheni publikut me moral, ndoshta do ishte mire te pyesnit nje here veten: Kush po i vret shqiptaret sot: Mallkimet e rrjetit apo tahmaja per te mbajtur te paprekura milionat e koncesioneve? Cila eshte arsyeja se pse Shqiperia sot teston me pak se te gjitha vendet e Europes per virusin: Mallkimet e rrjetit apo marifetet per te mbajtur te paprekura fitimet e koncesioneve, perfshire dhe vecanerisht fitimet e koncesionit tend?

Postimi i plotë

Faktet e koncesioneve, pertej letrave te koncesionareve

Sikur 6 milionet eurot qe merr Check UP-i cdo vit, te ishin perdorur per testimin e popullates, ndoshta shume nga shqiptaret qe kane humbur jeten nga virusi, do te ishin gjalle.

Sikur rrjeti i laboratoreve te Check Up-it, te ishte perdorur per testimin dhe gjurmimin agresiv te virusit, ndoshta Shqiperia mund ta kishte permbajtur epidemine dhe pronarja e koncesionit nuk do te detyrohej te shkruante letra nga shtrati i spitalit.

Por Check Upi nuk u vu ne funksion te pandemise, sepse po te vihej mund te cenoheshin fitimet e koncesionit. Ne vend te kesaj, koncesioni u pezullua me marifet duke u zgjatur automatikisht me te njejten periudhe. Keshtu fitimet e Check Up-it u garantuan te paprekura per te gjithe jetegjatesine e kontrates. Dhe behet fjale per fitime te ngjashme me ate te tregut te k.okaines. Mjaftojne vetem disa shifra per ta ilustruar.

Check Up-i mund te jete nder rastet e rralla ne bote, kur ne vetem dy vjet aksioneret pesefishojne kapitalin e tyre permes fitimeve. Per ta thene me qarte, zonja Nushi dhe partneret e saj kane investuar vetem 30 milione leke kapital tek koncesioni i Check Upit. Por brenda dy viteve, per shkak te fitimeve te gjeneriara kapitali i tyre u pesefishua ne 150 milione leke.

Se dyti, kontrata e Check Up-it mund te jete nder investimet e vetme ne bote, qe shkyen veten dyfish qe ne vitin e pare. I gjithe investimi i koncesionarit per te ngritur rrjetin e laboratoreve eshte vetem 3 milione euro. Qe ne vitin e pare buxheri i shtetit, i pagoi kompanise 6 milione euro. Pra dy here me shume se i gjithe investimi, per te gjithe jetegjatesine e kontrates se koncesionit.

Ne boten e biznesit, nje investim quhet i mire kur e shlyen veten per 7-10 vjet. Koncesioni i kontrollit baze ka arketuar qe ne vitin e pare 200 per qind te vleres se investimit.

E nderuar zonja Nushi. Ti u sherofsh sa me shpejte dhe e pac jeten e gjate. Por keto me siper jane faktet. Letrat pastaj jane hartime.

Keshtu qe, heren tjeter para se t’i drejtoheni publikut me moral, ndoshta do ishte mire te pyesnit nje here veten:

Kush po i vret shqiptaret sot: Mallkimet e rrjetit apo tahmaja per te mbajtur te paprekura milionat e koncesioneve?

Cila eshte arsyeja se pse Shqiperia sot teston me pak se te gjitha vendet e Europes per virusin: Mallkimet e rrjetit apo marifetet per te mbajtur te paprekura fitimet e koncesioneve, perfshire dhe vecanerisht fitimet e koncesionit tend?