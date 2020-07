Denoncimi i biznesmenit: Shefi i komisariatit, gjoba dhe ryshfete dhe privatizon zonën…

Në një kohë të vështirë për bizneset pasi po përballen me krizën e shkaktuar nga pandemia, një denoncim i rëndë vjen nga një biznesmen për shefin e komisariatit nr. 4 në Tiranë.

Sipas denoncimit të publikuar në faqen e Facebook-ut të ish-kryeministrit Berisha, biznesmeni akuzon Agim Hoxhën, shefi i komisariatit nr. 4, i cili e ka bërë zonën si pronë të veten, ku të gjithë paguajnë, paguajnë për murin, për shtesen e katit, ndërtesa nga themelet, për cati, për pishinën që të rri e hapur, për një ndërtesë banale në shërbim të kafshëve, si lop dele dhi etj.

Gjithashtu denoncuesi ka zbardhur edhe shumën që duhet të paguajnë banorër, ku thotë se ‘kuptohet puna bëhet me € shumat variojnë nga 1000 me banalia, deri në 5000 më problematikja.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Gjoba, ryshfete, diskriminim;

jane akuzat per narkokomisarin e narkopolicise.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital.

Doktorr mirmroma: jam nje qutetar i rrepuplikes se shqiperis, merrem me nje biznes timin restorant.

Kemi vite qe na eshte merzit puna jon , na duket vetja te pa vler dhe arsyeja eshte kjo kulceder qeveri nga koka deri te kembet qe po na masakron nga dita ne dit.

Ok kjo qe po ju them nuk eshte ndo nje gje e re duke par cfar shkruani dhe thoni live ne cdo prononcim tuain jam ne gjendje te kuptoj qe nuk jan gjera te reja , por ajo qe desha te thoja eshte situata ne te cilen ndodhemi si pershembull nje pjes e lokaleve bejne dasma dhe sebepe familjare kuptohet te shoqeruar me muzik dhe nje pjes jo .

Dhe kjo ndodh sepse zoti Agim Hoxha shefi i komisariatit nr 4 e ka ber zonen si pron te veten , te gjith paguajn , paguajn per murin , per shtesen e katit , ndertesa nga themelet , per catin , per pishinen qe te rri e hapur , per nje ndertes banale ne sherbim te kafsheve , si lop dele dhi etj

paguajn dhe per ajrin , ai qe nuk paguan nuk e merr sherbimin dhe sic ndodh ne kete qeveri qe per te marr nje leje shtepie nuk behet fjal imagjinoni per te ndertuar nje kasolle ,

Struktura e shefit te madh Agim hoxha eshte e ndertuar aq mir sa nuk i rreshket asgje nga keto qe quhen te “jashteligjshme “ fshatari i shkret perplaset neper dyert e njesis administrative dajt per te marr nje “ leje” dhe nga aty ka dal lajmi per secili. Person qe kryen edhe me te voglen pun

Ketu dr Berisha futet ne loj policia se ato zagaret qe ja cojne lepurin gjahtarit ne prit .

Gjahtari ne kete rast eshte i lartepermenduri Agim hoxha dhe nderhyrjet i bejne vendoret , zgjidhjet jan perfekt cdo i shoqeruar nuk del pa dhjet or sado banal te jet shoqerimi , mbas dhjet oresh nen trysni vjen zgjidhja ne kembim te “liris” veper e konjukturave polici vendor . Kuptohet puna behet me € shumat variojn nga 1000me banalia deri ne 5000 me problematikja

Eshte nje tallava tek instituti i kerkimeve veterinare qe polici nuk guxon te kthej koken jo me te kryej detyren

Ju kam shkrujt me emrin tim persona l jam nga fshati Linxe kam vite qe punoj me djersen e ballit nuk e njoh deren e nje institucioni policor por normale nuk eshte qe disa biznese si pishina restorante qe bejne dasma te mbyllen dhe disa si lokali i z Kujtim qefalia , ylli Hidri te hapen

Do te desheroja mos te me nxirrni sepse keto te godasin

Jam anetar i PD prej vitesh vjet nuk mora pjes ne votime por nuk lash as stafi tim qe te shkoj dhe pas dy javesh me mbyllen lokalin

Bar restorant dy luanet ne linxe

Me rrespekte.