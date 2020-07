Bolton zbardh pazaret e Ramës për copëtimin e Kosovës: Ishte pro shkëmbimit të territoreve mes Serbisë dhe Kosovës

Ish-Këshilltari i sigurisë së Presidentit, Trump, John Bolton ka deklaruar në një intervistë për gazetarin Robert Papa në “Fokus-tv” se Rama ka qenë pro shkëmbimit të territoreve mes Serbisë dhe Kosovës.

Intervista e Bolton do të transmetohet ditën e enjte në emisionin “Fokus-tv”. Në një tjetër prononcim për gazetarin Papa më datën 5 Korrik, Bolton deklaroi se “shkëmbimi i territoreve u propozua nga liderët e Kosovës dhe Serbisë”. Në intervistën që do të transmetohet të enjten, Bolton hedh dritë mbi rolin e Ramës në planin për copëtimin e Kosovës.

Vetë Rama në një deklaratë të bërë në Parlament u shpreh se ai kishte pasur bisedë telefonike me John Bolton. Bolton tani po jep hollësi të bisedës telefonike dhe prapaskenave të pazareve të Ramës për copëtimin e Kosovës

Deklarata e bërë me 5 korrik

Ish-këshilltari për Sigurinë Kombëtare në administratën e Trump, John Bolton thotë se ideja e shkëmbimit të territoreve ka ardhur nga vetë liderët e Kosovës dhe Serbisë.

Në mes të debatit, pas deklaratave të Michael Grenell, i dërguari special i Trump për bisedimet Kosovë-Serbi, se ideja e shkëmbimit të kufijve ishte e Bolton dhe jo e Presidentit Trump, vetë ish-këshilltari thotë se ky opsion është artikuluar nga Prishtina e Beogradi, dy vjet më parë dhe ka hasur në refuzimin e shumë vendeve të Europës.

“Në rastin e Kosovës dhe Serbisë, kishte të dhëna, që në 2018, se liderët donin t’i zgjidhnin çështjet, sepse e panë se nuk mund të kishin pavarësi ekonomike dhe stabilitet derisa marrëdhëniet e tyre të normalizoheshin. Një nga gjërat që ata po diskutonin ishte mundësia e shkëmbimit të territoreve. Në vende të Ballkanit, në Gjermani dhe në Europën Perëndimore kjo shihej me druajtje sepse kishin frike se shkëmbimi i territoreve mund të çonte në ketë praktikë edhe në vende të tjera.

Kjo ndodh në histori. Është diçka që duhet të jetosh. Ju do të më thoni se nëse Kosova dhe Serbia do të kishin rënë dakord për shkëmbimin e territoreve, një pjesë e Europës do të thoshte jo. Jo, kjo nuk është e pranueshme për ne, ne do ta refuzojmë këtë zgjidhje, mendoj se kjo do të ishte e paimagjinueshme.

Tani, ka shumë rrugë deri atje, sepse pengesa të reja kanë dalë kohët e fundit. Por, në fund të fundit, ju përmendët Jim Baker, që ka qenë mentori im për shumë vjet. Ai u ka thënë një herë izraelitëve dhe arabëve, se vetëm palët e përfshira mund të realizojnë një paqe të qëndrueshme. Ne do të ishim të lumtur t’i ndihmonin. Ky është numri i Shtëpisë së Bardhë, kur ta keni seriozisht, na telefononi”, deklaron Bolton

Takimi i parë për vijimin e dialogut Prishtinë-Beograd, nën udhëheqjen e SHBA ishte parashikuar të zhvillohej më 27 qershor në Shtëpinë e Bardhë, por aktakuza ndaj Presidentit Hashim Thaçi për krime lufte, e shtyu takimin. Autoritetet kosovare dhe Tirana zyrtare i kanë cilësuar të montuara akuzat ndaj Thaçit.