Ishte pro shkëmbimit, deklarata e fortë e Bolton: Cili ishte roli i Ramës në copëtimin e Kosovës

Rama ka qenë pro shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk e ka kundërshtuar për asnjë moment këtë projekt, që sipas ish-këshilltarit të Sigurisë të Presidentit Trump ishte nicuar nga Thaçi dhe Vuçiç.

John Bolton ka shpjeguar në një intervistë të dhënë për Fokus-Tv, rolin që do të kishte Rama në paktin për copëtimin e trojeve të Kosovës. Sipas Bolton, detyrat ishin të ndara. Thaçi dhe Vuçiç do të ishin propozuesit dhe firmosësit e marrëveshjes për shkëmbimin e territoreve.

Këtë proces Tirana zyrtare nuk do ta kundërshtonte për asnjë moment, por do ta mbështeste. Bolton sqaron në përgjigjen e pyetjes së gazetarit Papa, se Rama do të garantonte këtë marrëveshje duke u angazhuar personalisht për të mos lejuar që të kishte konflikt apo destabilizim nga reagimi popullor.

Pyetja: Zoti Bolton, a ishte Rama pro shkembimit te territoreve apo kundra shkembimit te tyre?

Pergjigja: Rama kishte thuajse pozicionin se nese palet do te binin dakort ai do ta mbeshteste, do ulte mundesine e konfliktit dhe destabilitetit, duhet ta them se ai nuk donte ta fuste veten ne mes te debatit sa here qe pyetej nga gjithkush