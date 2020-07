Berisha: Narkodrejtorë dhe narkoshefa, pronarë të plantacioneve me kanabis

Në periudhën më të përshtatshme për kultivimin e kanabisit, ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim të ardhur nga një oficer policie, në lidhje me kultivimin e drogës në rrethin e Skraparit.

Në postimin e tij në Facebook, Berisha shruan se sipas një raporti policor, narkodrejtorë dhe narkoshefa policie, janë pronarët e mëdhenj të plantacioneve të drogës në Skrapar.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Raporti policor:

Skrapari i dyndur me droge!

Narkodrejtore dhe narkoshefa policie pronare te medhenj te plantacioneve te droges ne Skrapar.

Lexoni denocimin e oficerit dixhital. sb

M/mengjesi Drejtor! Ne keto momente me vjene nje info I verifikur mire ne lidhje me kuttivimin e kanabisit ne rrethin e Skraparit. Ne vendin e quajtur nga Rezervuari I fshatit Qafe pergjate perroit deri ne lumin Osum jane parcela pa fund te Kanabisit te mbjelle nga titullar te policise dhe drejtues te tjere te pushtetit. Por me interesante eshte se kjo sasi e madhe e mbjelle ne keto zona si Qafe,Suk dhe Sukaras gjithmone sipas burimit jane nen mbikqyrjen e nje toge operacionale te DP. Gjithashtu mbjellje masive ka edhe ne zonen e Tomorrices pasi ne baze te info te sigurta cdo nate ka te shtena me bresheri armesh sidomos ne fshatrat ne kufi me KO dhe GR. Dua te theksoje qe ne zonat e Qafes, Suke dhe Sukaras jane plantacionet e ish drejtuesve te policise qe kane drejtur disa rrethe keto vite dhe te drejtuesve te tanishem ne bashkepunim me njeri tjetrin. Gjithmon me pelqimin e drejtuesve politik ne qender dhe ne baze. Drejtor,pervec ketyre parcelave qe ju citova me lart info tjeter eshte ne vendin e quajtur Vendreshe e Tret ne kufi me zonen e PR ne aferi te fshatit Vinokash. info eshte I verifikuar.