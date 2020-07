Babëzi në kohë pandemie/ Ministrja e Ramës, 9 milionë lekë për një televizor me prekje në zyrë! Për çfarë i duhet?

Ministria e Financave e drejtuar nga Anila Denaj ka hapur një tender të çuditshëm në kohë pandemie, për blerjen e një televizioni me prekje që do të kushtojë rreth 9 milionë lekë të vjetra.

Edhe pse u tha se prokurimet publike do të reduktoheshin ndjeshëm, sa kohë që financat janë goditur si pasojë e Covid 19, ministrja jo vetëm që kërkon një televizor me prekje, por do ta blejë atë për një shumë marramendëse….

Ky televizor, që sipas të dhënave të tenderit duhet të jetë i përmasave 75’’ inch, ku zor se mund të arrihet nga ana e përdoruesve të tij. Mund të kuptojmë një televizor ndoshta deri në 32” inch me prekje, por televizor 75” inch me prekje? Nuk duhet ende se për çfarë mund t’i shërbejë ministrisë një televizor me përmasa kaq të mëdha.

Për ta thelluar edhe më tej skandalin, ka menduar vetë Denaj, ku duhet t’iu themi se tenderin e ka fituar as më pak dhe as më shumë sesa vetë këshilltari i kësaj ministrie Knidi Bashari. Individi i përmendur më lart, është lakuar vetëm pak vite më parë nga mediat edhe si një person për të cilin FBI kishte kërkuar informacion për një nga kompjuterat dhe adresat IP të kompanisë ku ishte pronar.

Dhe në fakt po kjo kompani rezulton se ka fituar tenderin me një vlerë rreth 9 milionë lekë të vjetra me TVSH. Bëhet fjalë për kompaninë “KEMINET SHPK” me administrator Ilir Kurti dhe pronarë përkatësisht Ezmolda Barolli me 49,5% të kuotave, Knidi Bashari me 45,5% të kuotave dhe Flir Mosho me 5% të kuotave. Knidi Bashari sipas faqes në internet të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, rezulton se është ende këshilltar pranë kësaj ministrie.