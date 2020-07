Shifra alarmante! Infeksioni nga Covid-19 është 20 herë më i lartë se në Itali! Berisha tregon 6 arsyet

Nga Sali BERISHA

Deshtim katastrofal!

Miq, dje ne Shqiperi numri i te infektuarve per 1 milione banore ne Shqiperi ishte mbi 20 here me i larte se sa ne Itali.

Keshtu, dje ne Itali ne 60 milione banore u bene 56000 testime dhe u gjeten pozitiv 100 persona. Kurse ne Shqiperi me 2.8 milione banore u bene vetem 450 testime dhe u gjeten pozitiv 99 persona. Por po te kemi parasysh se numri i testeve per 1 milione banore dje ne Itali ishte 6 here me i madh se sa ne Shqiperi atehere del se ne Shqiperi infeksioni per 1 milione banore te jete jo 20 por se paku 40 here me i larte se sa ne Itali.

Keto shifra jane nje deshmi flagrante e deshtimit te plote ne rrafshin epidemiologjik ne menaxhimin e pandemise se covid19 ne Shqiperi nga kryeepidemiologu xhahil Edvin Hajduti.

Keto permasa alarmante te infeksionit nga covid19 jane kryekeput rezultat mashtrimi, fallsifikimi, lojes kriminale qe u be ne menaxhimin saj dhe konkretisht:

1-Strategjia kriminale e terrorit, gazit, tankeve, gjuha prej terroristi per 18000 te vdekur, male mr kufoma, grumbuj me arkivole, pjekje si mish qeni qe perdori per te tmerruar qytetaret kryeepidemiologu i Surrelit, Edvin Xhahili. Kjo strategji, kur njerezit pane se ishin mbi 148 vende qe nuk kishin perdorur gazin dhe tanket dhe kishin vdekshmeri me te ulet se sa Shqiperia, beri pas hapjes efekt te kunder tek qytetaret e mashtruar dhe terrorizuar nga Edvin Xhahili.

Pasi e kuptuan se ishin mashtruar ata tashme per fat te keq nuk besonin me asgje per rreziqet reale te covid19.

2-Refuzimi kriminal i testimit te gjere vetem e vetem se nuk u blene testet dhe per te zvogeluar artificialisht permasat e infeksionit, pati si pasoje direkte liçensimin shteteror te personave te infektuar per te infektuar pa dijenine e tyre sa me shume te tjere duke mos e zbuluar virusin aty ku ndodhej.

3-Po kaq kriminale ishte ne kete kontekst dhe moslejimi i laboratoreve te vendit per te bere testin per covid19 duke genjyer pafytyrsisht se laboratoret per te bere testimin duhet te akreditohen nga OBSH.

Sot kudo ne bote ky test behet falas ose kundrejt pageses me 50 euro edhe ne qendra ambulante ne rruge dhe ne farmaci etj.

4-Mungesa e mjeteve mbrojtese per presonelin mjekesor dhe korrupsioni ne prokurimin e tyre.

Duke refuzuar ofertat per furnizim masiv dhe blere tek klientela maska me shumice me çmimet qe ato shiteshin me pakice ne farmaci.

Pasoja direkte te ketij qendrimi kriminal ishte semundshmeria me e larte ne bote e personelit shendetesor dhe shnderrimi i QSUT dhe qendrave te tjera spitalore ne bomba bioligjike te perhapjes se infeksionit ne mbare vendin.

5-Qendrimi kriminal antimaske qe mbajten Edvin Hajduti dhe Ndrikull Hajnia per perdorimin e detyrueshem masiv te maskes nga popullata. Mungesa masive e maskave per popullaten dhe detyrimit ligjor per perdorimin e tyre ne ambjente te mbyllura.

6- Kaosi me urgjencen kombetare, e cila refuzoi shtrimin ne qindra e qindra raste me covid19 duke rritur keshtu se paku me 150-200% vdekshmerine nga covid19 dhe favorizuar shume perhapjen e gjere te infeksionit.

Duke denuar me ashpersine me te madhe qendrimin kriminal dhe pergjegjesine direkte personale te Edvin Xhahil Hajdutit dhe Ndrikull Hajnise, ju bej thirrje qytetareve shqiptar te respektojne rigorozisht rregullat e higjenes personale, distanicimin social dhe te mbajne deryrimisht masken ne cdo mjedis. sb