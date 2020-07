Video/ Reagimi i fortë i Berishës: Fajin më së pari e ka ai që nuk mori asnjë masë për luftën kundër Covid-19

Fajin e kane qytetaret!Fajin me se pari e ka ai qe nuk mori asnje mase per luften kunder covid19Qe la vendin pa teste e pa maskaQe perdori dhune, terror policor e ushtark, tanke e gazra helmuese kunder qytetareve ne vend te maskave dhe testeve ne luften kunder virusitQe ne vend te ndergjegjesimit perdori tmerrimin e qytetareve me fjalime terroriste per 18 mije te vdekur, male me kufoma etj etj dhe ata tani si reagim i kundert nuk duan tja degjojne me emrin si terrorist dhe nuk besojne asgje.Qe shnderroi me praktiken qe ndoqi spitalet ne bomba biologjikeQe mashtroi dhe manipuloi gjer ne neveri çdo shifer e te dhene. sb

Sali Berisha, 11. Juli 2020