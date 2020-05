Trump: Virusi do të kalojë edhe pa vaksinë, viti i ardhshëm do të jetë fenomenal

Presidenti Donald Trump, i cili përballet me perspektivën e niveleve të larta të papunësisë përmes zgjedhjeve të nëntorit, tha se shifrat nuk ishin “befasi”. “Ajo që mund të bëj është ta kthej”, tha Trump. “Ato punë do të kthehen, dhe ato do të kthehen shumë shpejt. Dhe vitin e ardhshëm do të kemi një vit fenomenal. ”

Optimizmi i tij erdhi madje ndërsa virusi u përhap brenda Shtëpisë së Bardhë, me sekretarin e shtypit të Nënkryetarit amerikan Mike Pence duke provuar pozitiv. Ekonomistët gjithnjë e më shumë shqetësohen se do të duhen vite për të rikuperuar të gjitha punët e humbura. Zyra e Buxhetit e Kongreseve jopartiake pret që niveli i papunësisë të jetë 9.5 përqind në fund të vitit 2021.

Trump tha se ai nuk ishte në “nxitim” për të negociuar një projekt-ligj tjetër të shpëtimit financiar, madje ndërsa qeveria raportoi se më shumë se 20 milion amerikanë humbën punët e tyre muajin e kaluar për shkak të trazirave ekonomike të shkaktuara nga koro.navirusi.

Trump parashikon që numri i të vde.kurve për shkak të koro.navirusit do të shkojë deri në 95 000 në SHBA.

Ai tha se të gjithë po punojnë për të zhvilluar vaksinën dhe janë në një “përparim të madh”, por edhe pa një vaksinë, shtoi ai, virusi do të largohet.

“Kjo do të zhduket pa një vaksinë. Do të zhduket dhe ne nuk do ta shikojmë më, shpresojmë pas një periudhe kohe të shkurtër”- tha Trump.

Deklaratat e Trump ranë në kundërshtim me qëndrimet e mjekut kryesor të task forcës së koronavirusit në SHBA, Anthony Fauci. Fauci tha se virusi nuk do të largohet aq lehtë pasi është i përhapur në të gjithë botën.

Qasja me një çelës të ulët të presidentit erdhi ndërsa Departamenti i Punës raportoi shkallën më të lartë të papunësisë që nga Depresioni i Madh dhe ndërsa Demokratët ishin të përgatitur të zbulojnë atë që lideri demokrat i Senatit, Chuck Schumer e quan një paketë ndihme “të stilit rooseveltian” për të përmirësuar ekonominë dhe adresuar shëndetin kriza.

Disa konservatorë të kongresit, ndërkohë, të cilët lënë mënjanë kundërshtimin e mbajtur për deficitet për të kaluar më shumë se 2 trilion dollarë në ndihmë deri më tani, kanë shprehur rezerva për një paketë tjetër masive shpenzimesh.

Shpresat janë rritur që e keqja e katastrofës globale, e cila ka vr.arë më shumë se 270,000 njerëz, ka kaluar dhe Shtetet e Bashkuara të Premten miratuan një provë të re të pështymës në shtëpi për të shpejtuar diagnozën për COVID-19.

Por pas disa javësh në të cilat gjysma e njerëzimit ishte e kufizuar nga mbajtja e jetës normale, efektet kanë qenë të dukshme me dhimbje, me ekonominë globale pësimin e rënies së saj më të mprehtë në gati një shekull.

Në Shtetet e Bashkuara, 20.5 milion vende pune u zhdukën në prill – më i raportuari ndonjëherë – me papunësinë në 14.7 përqind, më e larta që nga Depresioni i Madh.