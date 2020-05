Skandali, dokumenti i grabitjes së tokës së pronarëve nga qeveria për t’ia dhënë Bolinos për pallat

Jamarber MALLTEZI

Ndersa mijera hallexhinj jane pa paga e protestojne per buken e gojes, halli i qeverise qenka vendimi per t’i pastruar token e vjedhur qe ta kete kollaj Bollino per Pallat! Nese do kishte prokuror do i bente nje pyetje te thjeshte: “Uo pasha, pse i dhe objektet “me qera” kur ne fakt qellimi qenka ti prishesh qe te ndertoje Bollino pallat?”

Afere e piste vjedhje e tokes publike dhe private:

1. Vjedh token e pronareve autoktone Tiranas dhe ia fal Bollinos si ta kish te te atit.

2. I vjedh gjimnazin Njesise Bashkiake Nr. 7 me mbi 50,000 banore per tia dhene Bollinos.

3. Shkel ligjin e kthimit te pronave qe detyron shtetin te mos jape toka te treteve deri ne perfundim te procesit te kthim-kompensimit te pronave;

4. I fal edhe token (qe ka qene private) edhe Objektet e ndertuara me taksa publike Bollinos.(privati qe ka token shteti i kerkohet ti bleje objektet publike me cmim te kripur, ndersa bolinos qe nuk ka as token ia jep edhe objektet falas?!)

5. Tani pasi ia ka falur token dhe objektin, Rama nxjerr edhe vendim per ti shembur objektet qe ia ka dhene me qera?!

Ky eshte korrupsion. Spak te mos fshihet si stuck. PD do i ktheje gjimnazin 50,000 banoreve te Tiranes!