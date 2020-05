Replikë e detyruar me kryetarin mashtrues të Bashkisë. Ervin Goxhaj: PD ndihmon njerëzit pa kamera dhe bujë

"Griselda" dhe mjerimi në Njesinë 4 Në emisionin e gazetarit Endri Xhafo në "abc news" ishte Kryetari mashtrues i Bashkisë Tirane. Nisur nga njohja personale me gazetarin i nisa një sms në lidhje me mjerimin dhe skamjen në të cilën ndodhet Njësia 4 e Bashkisë Tiranë, por kryetari i pazgjedhur i saj u përgjigj për Degën 4 të Partisë Demokratike, jo për qytetarët që ka lënë në mëshirë të fatit. Sms-ja ime e sinqertë buronte nga dhimbja që ndjej çdo ditë tek takoj njerëzit e Njesisë Bashkiake 4 e jo te "deges së PD" e as të "bregut të lumit" sic pafytyrësisht u shpreh Kryetari mashtrues. Të jesh Kryetar Bashkie, do të thotë të jesh i të gjithë njerëzve pa dallim feje, gjinie, rrace e krahine, pa dallim nëse morën pjesë apo jo në farsën e "30 qershorit". Sa për PD, ne po ndihmojmë sa mundemi, pa propagandë, pa kamera, pa dallime partie apo ngjyre lëkure…Unë jetoj cdo ditë këtu, rris fëmijët e mi bashkë me ta, e jam krenar që jam përfaqësues i tyre, ashtu sikurse ndjej detyrimin që të jem zëri tyre.Duke qenë se fjalët e shumta janë "erionllëk", po të nis hallet e sotme të banorëve të Njesisë 4 të Bashkisë që refuzon të drejtosh. Janë hallet e sotme dt. 1 maj 2020, që asnjë media që paguhet nga "erionllëku" nuk i jep, sepse gazetaret që do të duhej të të gjurmonin këmba-këmbës i ke blerë dhe "erionistuohen" nëpër ndërmarrjet që duhet të ishin të këtyre hallexhinjve të mjerë!Dëgjoji!

