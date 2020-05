Mashtrues apo i pafatë? Eksperimenti i Edi Ramës me shqiptarët (Video)

Nga Bardh SPAHIA

Ja se si rrezohet propaganda prej “shpetimtari” e Edi Rames me Covid-19. Tek infektivi, shenjat jane shfaqur qe ne mesin e muajit janar, sic duket nga ky kontroll imazherik i Dr.Renato Osmanaj.

Thjesht paaftesi e ISHP-se per te identifikuar nje situate qe ishte e pritshme per shkak te shembullit te Kines, apo bindje e verber per te mos prishur planet politike te kryeministrit?

Te dyja jane njelloj te renda, sepse tregojne se sa te pasigurt jane qytetaret me te tille individe qe paguhen per t’i mbrojtur, te paafte apo servile!

Njelloj si teatri mjeran i Edi Rames si “shpetimtar”, kur thjesht ka bere eksperimente me qytetaret e vet. Nuk ka levizur as gishtin kur duhej te vepronte me shpejtesi, ndersa u merr frymen qytetareve tani me masa shtrenguese pa asnje plan!!!