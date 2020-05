Kryemadhi: Mbyllja e reformës zgjedhore çon vendin në zgjedhje të reja

Monika Kryemadhi

Ne po merremi jo vetëm me anën organizative, atë që than dhe pak më parë kolegët për të dalë dhe për të bërë takimet e opozitës dhe në qytete të tjera për të pasur kontakt me njerzit, me qytetarët sepse tashmë edhe uria për tu takuar me atë strukturë, e cial I jep zgjidhje kësaj situate alarmante është jashtëzakonisht e madhe.

Vetë zoti Basha ka qenë dje dhe sot nëpër takime, por dhe ndërkohë ne kemi pasur takimet tona. Njerëzit presin, kërkojnë kontaktin e tyre për tu takuar, për të biseduar, për të qarë hallet sepse çdo shqiptar është në ditën e tij më të zezë ekonomike. Pandemia e Covid që instaloi Rama në Shqipëri është kthyer në pandemi ekonomike, e cila ka shkatërruar ekonominë shqiptare që është në ditët e saj më të vështira.

Ajo që diskutuam sot është përgatitja e një platforme apo dhe një mënyrë të zgjidhjes së kësaj situate për t’i dhënë një mundësi dhe për t’i dhënë hapësira rifuqizimit të ekonomisë shqiptare, krijimin e mundësive, sidomos të biznesit të vogël, biznesit të mesëm, I cili është në ditët e tij më të vështira ku nuk ka qenë asnjëherë në këto vitet e tranzicionit.

-Në tryezën e Këshillit Politik ditën e nesërme, do të paraqesë opozita një propozim të sajin sa i takon çështjes së sistemit zgjedhor?

Në fakt dua të ju bëj një sqarim sepse përveç se ka një mungesë informacioni ka dhe një mungesë dijë. Nesër nuk është Këshilli Politik, as tryeza politike. Nesër është grupi i punës i Këshillit Politik. Këshilli Politik që të dinë dhe të gjithë qytetaret dhe vetë socialistët që nuk e dinë, Këshilli Politik përbëhet nga 10 veta. 5 ka opozita jashtëparlamentare dhe 5 ka Parlamenti. Ky Këshill ka një grup pune prej 4 vetash, që 2 janë z. Bylykbashi dhe z. Vasili dhe 2 të tjerë Gjiknuri dhe Hajdari, të cilët bëjnë përgatitjet e matërialeve të axhendës dhe rendit së ditës të mbledhjes së Këshillit Politik.

Këshilli Politik është i përbërë nga 10 veta! Duhet ta kuptojmë ëtë dhe ta sqarojmë. Duhet të sqarojmë edhe amabasadorët, se nuk e kuptojnë dhe e ngatërrojnë më pas, duke bërë gafa politike dhe informacion të gabuar të qytetarët. Por edhe mediat dhe socialistët vetë, sepse edhe ata e kanë hartuar këtë si institucion. Nesër është takimi i radhës për t’u përgatitur, për të ecur në punët që janë lënë në harresë, për ta zhvilluar dhe për ta mbyllur sa më shpejt. Ne jëmi shumë të qartë dhe shumë të vendosur që Reforma Zgjedhore, që është kushti i parë nga 15 kushtet e BE, se besoj e keni marrë vesh që gjatë pandemisë iu shtuan edhe 6 kushte të tjera Shqipërisë, që duhet në mënyrë urgjente të mbarojë. Mbyllja e reformës çon vendin drejt një zgjidhje, zgjedhjeve të reja, sepse është kushti i dytë, pra miratimi dhe implementimi. Do të thotë që zgjedhjet e reja të mbyllet njëherë e përgjithmonë dhe të dalim nga kjo situatë varfërie dhe depresioni ekonomik që e ka kapur Shqipërinë.

-Ka një draft që nuk është bërë publik, që parashikon legalizimin e kanabisit në vendin tonë. Si e shikoni këtë vendim të qeverisë?

Si gjithmonë Edi Rama është kryemashtruesi dhe një mashtrues qesharak.

Besoj se e mbani mend që vendosi dhe në një pozitë shumë të vështirë dhe ambasadorin e BE-së, ku e bëri prezentë nismën e tij në zyrat e delegacionit të Bashkimit Europian për ta bërë sikur e kishte të dakordësuar dhe të konsultuar me ta. Ky është një moment për të larguar vëmendjen nga varfëria që ka pllakosur shqiptarët, nëse ai mendon se varfëria e shqiptarëve mund të kalojë ndërmjet drogës, por ligji për të cilin z. Rama flet nuk është gjë tjetër, por veçse legalizim i grupeve kriminale, fuqizimin ekonomik të tyre dhe të varfërinë për ta vrarë, të mesmin për ta bërë të varfër dhe për të shkatërruar çdo ditë dhe më shumë ekonominë shqiptare dhe të ardhmen e shqiptarëve, legalizimi i kanabisit nuk është gjë tjetër veçse skandali i radhës dhe 1 nga shashkat e radhës që Edi Rama hedh sepse nuk do që njerëzit, mediat dhe gjithë qytetarët të diskutojnë për zgjidhjen e situatës ekonomike dhe të varfërisë së shqiptarëve sepse sot Shqipëria është një nga vendet më të rrezikuara për sigurinë ushqimore. Shumë shpejt shqiptarët mjafton të dilni dhe të pyesni do të jenë ne diskutimin e bukës së gojës, nuk do të kenë ushqim për të ushqyer fëmijët e tyre dhe ky është një nga problemet më të mëdha që sot ka dhe ne sot dëgjojmë teori nga më të ndryshmet të Ramës që fillojnë nga dielli lind në perëndim dhe nuk lind në lindje, dielli lind në jug dhe nuk lind në lindje, e tjera të tjera gjëra, për të larguar vëmendjen nga ajo që është problematikë, pra ekonomia shqiptare.