Deklarata e fortë e Presidentit Trump: Kam parë prova se Covid-19 doli nga laboratori në Wuhan

Presidenti Donald Trump pretendon se ka parë prova për të vërtetuar teorinë e paprovuar se koronavirusi ka origjinën në Institutin e Wuhanit në Kinë, përkundër konkluzionit të agjencive të inteligjencës amerikane që virusi nuk ishte “i prodhuar ose i modifikuar gjenetikisht”.

“Ne do të shohim se nga vjen,” tha Trump në një ngjarje në Shtëpinë e Bardhë të enjten. “Ne kemi njerëz që po merren intensivisht me studimin, shumë fuqishëm. Njerëz shkencorë, njerëz të inteligjencës dhe të tjerë. Ne do t’i bëjmë të gjitha bashkë. Unë mendoj se do të kemi një përgjigje shumë të mirë përfundimisht. Dhe Kina madje mund të na tregojë”.

I mbuluar nga pyetjet për të shpjeguar se çfarë provash kishte parë që virusi kishte origjinën në një laborator kinez, Trump u përgjigj, “Unë nuk mund t’ju them më shumë detaje. Nuk më lejohet t’ju them këtë” , raporton The Guardian.

Para ngjarjes së Shtëpisë së Bardhë, Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare, zyra e pastrimit për rrjetin e agjencive spiune amerikane, lëshoi ​​një deklaratë duke pohuar se komuniteti i inteligjencës “pajtohet me konsensusin e gjerë shkencor se virusi Covid-19 nuk ishte i prodhuar ose të modifikuar gjenetikisht”.

“Komuniteti i inteligjencës do të vazhdojë të ekzaminojë me rreptësi informacionin dhe inteligjencën në zhvillim për të përcaktuar nëse shpërthimi filloi përmes kontaktit me kafshë të infektuar ose nëse ishte rezultat i një aksidenti në një laborator në Wuhan,” shtoi deklarata.

Komentet e Trump erdhën pasi infeksionet globale kaluan 3.25 milion, një e treta e të cilave ishin në SH.B.A., dhe ku numri i vdèkjeve po i afrohej 63,000. Rikuperimet në të gjithë botën kanë kaluar 1 milion. Presidenti amerikan po bën gjithnjë e më shumë trajtimin e shpërthimit të Pekinit një çështje madhore për fushatën e tij të rizgjedhjes në nëntor dhe ka kërcënuar vazhdimisht hakmarrjen ndaj Pekinit.

Presidenti dhe aleatët e tij kanë mbrojtur vazhdimisht teorinë – për të cilën nuk ka prova – se një laborator i sëmundjes infektive në Wuhan, qendra e shpërthimit kinez, ishte burimi i pandemisë globale që ka vrárë më shumë se 220,000 në të gjithë botën. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetit në Kinë, Gauden Galea, tha se organizata ka bërë kërkesa të autoriteteve kineze që të bashkohen me hulumtimin mbi origjinën e virusit. “Ne e dimë se një hetim kombëtar po ndodh, por në këtë fazë nuk jemi ftuar të bashkohemi”, tha ai për Sky Neës në fjalimet e botuara të enjten.