Covid-19 në Francë, Macron flet për rihapjen e vendit

Franca është ndër shtetet europiane që është prekur më shumë nga koronavirurusi.

Mirëpo ditët e fundit edhe vendi në fjalë duket se po përballet me një rënie të numrit të viktimave duke e bërë qeverinë që të fillojë masat për rihapjen e vendit.

Teksa prej ditësh është bërë me dije lajmi se Franca nga 11 maji do të hapë rihap vendin, pra do të hiqet bllokimi kombëtar. Por teksa ka folur ditën e sotme nga Pallati Presidencial, Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë me dije se asgjë nuk do të jetë më si më parë pavarësisht hapjes.

“11 maji nuk do të jetë kalimi në jetën normale. Do të ketë një rikuperim që do të duhet të riorganizohet”, u shpreh Macron sot.