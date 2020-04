Vjedhje skandaloze të OSHEE me faturat e energjisë

Erges ESKIU

Po na vjedhin serish duke na mashtruar! Kontrolloni faturat tuaja, mbajini faturat e marsit sepse muajin prill do paguni 2 muaj bashke me shume gjasa?!

E kisha leximin e shkurtit 15849 e kam prape 15849 te marsit nderkohe jam faturuar 323 kw.

Me thone se do faturohemi te gjithe mjesoj si marsi 2019 por une kam te pakten 100 kw me shume krahasuar me vitin e kaluar dhe me e keqja eshte se ky faturim

323 kw nuk eshte pasqyruar.

Djalli fle ne detaje, por keta jane vampire 🧛‍♂️🧛‍♀️fare qe te gjithe.

Per prillin une (te gjithe) i bie ta paguaj marsin dhe prillin bashke se ai do me thote qe sahati yt ne prill lexon 16200 a ku di une dhe leximi i marsit ishte 15849, pra ke harxhuar 400-500 kw dhe keto jane te justifikueshme per mendjen e tij perverse dhe do spekuloje se ke qene ne shtepi gjithe diten (karantine) e ke harxhuar energji dhe uje. E shikon sa ka vjedhur dhe do me vjedhe mua, ty dhe gjithe shqiptaret kjo qeveri sepse arka e shtetit eshte bosh dhe ato qe jane i ka planifikuar per ppp-t e veta?!

Ne kete qeveri jane njerez qe mendojne vetem si te na vjedhin dhe si te na mashtrojne?!.

Kilowatet e harxhuar nuk jane pasqyruar, ndaj pothuaj 99% e shqiptareve faturen e marsit po e paguajne si takse per Covid-19. Po rikonceptohet shperndarja tha kryeministri disa dite me pare dhe kjo paska qene, po na i merr me mashtrim nga energjia dhe uji sepse taksa te tjera nuk na kerkon dot ne kete kohe.

Po ne i merr te gjitheve me mashtrim, per t’i dhene ne formen e pages se ndihmes.

Populli shqiptar po shtrydhet deri ne piken e fundit te gjakut.

Jam i bindur se shumica e shqiptareve nuk i kontrollojne faturat dhe do shkojne t’i paguajne ato mbifaturime per marsin dhe prillin?!😔

Une jam ne proteste nga sot. Premtoj se faturat e marsit nuk i paguaj!