Vjedhje makabre, testet do blihen në Kinë, 4 herë më shumë se vlera

Vjedhje makabre ne Epidemi!

Zbulohet e verteta e testeve! Ato mungojne!

Ndrikull Hajni Maska:

1-Mashtron çdo dite per testet

2-Ajo vazhdon te vjedhe me tendera sekrete me te cilet

3-po blene teste me katerfishin e çmimit te tyre

4-Tenderin sekret per testet po ia jep kompanise se zemres(jo ne kuptim erotik por te xhepit), e cila eshte fitimtarja me e madhe e tenderave te ministrise.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje dr Gjithe keto dite eshte perjetuar stresi tek ne ka sepse s ka tampone mjaftueeshem dhe s beheshin testet per arsye te mungeses e cila s eshte bere kurre transparente. Ministria mashtron cdo dite per çdo gjeSot perfundimisht qe OES distrimed ka arrit te gjej tampone ne Kine do te hapet tenderi prape si sekret shteteror me specifikimet te pergatitura per kete kompani dhe neser do nenshkruhet kontrata me urgjence me nje cmim 4 here me te larte se kosto reale.

OES Distrimed ne gjithe tenderat e min se shend eshte i privilegjuari pas ardhjes ne ministri te ogertes. Thuhet gjersisht se eshte kompani e saja.Po te shihet numri tenderave dhe vlera qe ka marr keto 3 vite eshte e frikshme.