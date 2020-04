Video/ Prerja e pyjeve s’do t’ia dijë për pandemi: “Masakër” në Librazhd nga firma e lidhur me Taulant Ballën

Prerje masive e pyjeve me Stravaj, Librazhd nga firma te lidhura me Taulant Bego Yaris.Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e denoncimit te qytetarit dixhital. sbPershndetje dr firma te lidhura me tualant ballen në librazhd stravaj po bejne prerje masive te pyjeve,zbresin 20 kamjon në dit me dru tetposht dhe policia e edit nuk i merr masat kto dit zbresin në dark sa erret që bohet nat

Gepostet von Sali Berisha am Mittwoch, 29. April 2020