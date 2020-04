Video/ Gjata: S’kanë sy pët të varfërit, por vetëm për konçensionet…

Nuk kane sy per te pare varferine e shqiptareve, nuk kane vesh per te degjuar hallet e tyre.Nuk i njohin sakrificat e familjeve shqiptare per te mbijetuar, as e kane idene per vuajtjet e tyre.Kane sy, vesh dhe duar te gjata vetem per koncensionet. Per hater te tyre jane te gatshem te genjejne dhe mashtrojne pa turp.

Gepostet von Çlirim Gjata am Mittwoch, 29. April 2020