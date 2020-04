“Taksa e korrupsionit”, Bardhi: Rama, Balla, Veliaj, Ahmetaj, Xhaçka t’u kthejnë paratë shqiptarëve me anullimin e koncesioneve

“Taksa e korrupsionit”, Gazment Bardhi: Rama, Balla, Veliaj, Ahmetaj, Xhaçka t’u kthejnë paratë shqiptarëve me anullimin e koncesioneve.

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi kërkoi nga qeveria t’u kthejë shqiptarëve taksën e korrupsionit, të anullojë koncesionet dhe jo të marrë masa qesharake si përgjysmimi i tremujor i pagës. Taulant Balla i bëri thirrje përfaqësesve të PD të ndihmojnë edhe ata duke lënë pagën.

“Kam një kërkesë për Taulant Ballën dhe gjithë shokët e tij”, tha Bardhi. Nuk kanë nevojë të japin gjysmën e pagës, sepse ajo është një vlerë krejtësisht qesharake. Do të duhen t’u kthejnë shqiptarëve taksën e korrupsionit në këto 7 vjet. Taksa e korrupsionit është ajo qe ka marrë peng Taulant Ballën, Edi Ramën, Arben Ahmetajn dhe gjithë shokët e tij në parti.

Është kjo taksë që i detyron këta të vendosin 3 milionë shqiptarë përballë 10 oligarkëve. Të kthejnë taksën e korrupsionit, të anullojnë koncesionet dhe t’u vijnë në ndihmë qytetarëve shqiptarë. Qytetarët nuk mund t’i bëjë askush për budallenj, që ato pakot që ndan Olta Xhaçka, Taulant Balla, Erion Veliaj e me radhë, janë lekët tona, që blihen nga buxheti i shtetit apo dhurohen nga biznesi solidar.

Nuk ka nevojë që pakot e blera me paratë e shqiptarëve, t’i shesin si ndihmë as Taulant Balla, as Erion Veliaj, as Okta Xhaçka. Ndërkohë që strukturat tona, në bashkëpunim me biznese modeste lokale janë duke ndihmuar qytetarët, por nuk do të bëjmë kurrë shoë me të pamundurit. Nuk pozojmë me një shishe qumësht, një shishe vaj dhe një pako oriz me një person që këtë e ka bukën e përditshme. Këtë shoë të neveritshëm ua kemi lënë atyre që e bëjnë këtë propagandë të shëmtuar prej 7 vjetësh”,u shpreh Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi gjatë një interviste për News 24.